Наглядова рада "Приватбанку" обрала нового голову

Наглядова рада державного "Приватбанку" на засіданні 23 березня обрала своїм головою та незалежним членом наглядової ради Нільса Мелнгайліса.

Про це банк повідомив у системі Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із повідомленням, Мелнгайліс обіймав посади голови наглядової ради естонського Luminor, заступника в PQH у Греції, невиконавчого директора Qualco Ltd у Великобританії та невиконавчого директора в Printful Inc., США.

Пресслужба "Приватбанку" повідомляла, що 22 березня відбулось представлення нового складу наглядової ради управлінській команді банку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці грудня минулого року несподівано змінив склад наглядової ради державного "Приватбанку".

До нового складу наглядової ради "Приватбанку" у якості незалежних членів увійшли:

Нільс Мелнґайліс – голова наглядової ради банку Luminor зі штаб-квартирою в Естонії, який працює у країнах Балтії;

Збіґнєв Ягейло, який раніше понад десять років очолював польський PKO Bank;

Володимир Литвин – до лютого 2022 року він працював заступником голови державного "Ощадбанку", зокрема, коли правління банку очолював нинішній голова НБУ Андрій Пишний;

Федеріко Руссо – у 2007-2013 роках він очолював український банк італійської групи UniCredit.

Міхай Іонеску – з 2012 року він працює на посаді директора у Deutsche Bank.

Надір Азіз Шейх, який понад 39 років працював у структурах Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в "Citibank Україна". З 2019 року він вже є незалежним членом наглядової ради "Приватбанку", головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Водночас Кабмін зберіг у наглядовій раді банку представників держави – Сергія Олексієнка, Юлію Мецгер і Артема Шевальова.

За даними Національного банку України, "Приватбанк" за розміром загальних активів на 1 лютого цього року був найбільшим у країні (731,9 млрд грн), що становить 26,8% від загального розміру активів усіх 67 банків.