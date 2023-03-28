Податківці допомогли вкрасти 150 мільйонів в українських компаній під окупацією, – СБУ

Служба безпеки викрила ділків, серед яких посадовці Державної податкової служби, які вкрали понад 150 млн грн в українських компаній, які опинилися під окупацією РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Кіберфахівці СБУ припинили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях нашої держави. До оборудки причетні посадовці Державної податкової служби. Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що схема полягала у махінаціях із ПДВ. Зокрема, ділки привласнювали "податковий ліміт", який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією. Це давало їм право сплачувати менше власного ПДВ і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень.

До оборудки, зокрема, причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги.

Зловмисники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній.

"Це дозволило ділкам в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами", – пояснили в СБУ.

Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів через перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ.

Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі "бухгалтерці", яка вела чорну бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру за двома статтями:

ч. 5 ст. 185 – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах;

ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Слідчі дії тривають.