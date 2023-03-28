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Міндовкілля оцінило завдану надрам шкоду внаслідок війни у 10 трильйонів

херсонщина,поле,пожежа,врожай

За попередніми підрахунками, надрам України завдано збитків на 10 трлн грн.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, передає Медіацентр Україна – Укрінформ.

Зазначається, що наразі вже прийняті та зареєстровані в Мін'юсті сім методик, згідно з якими підраховуються збитки, завданих довкіллю внаслідок війни РФ в Україні.

"Зокрема за чотирма напрямками вже підраховуються збитки. Це – земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси. Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трлн гривень збитків. І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще треба підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду", – зазначив начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля Олександр Ставнійчук,

За його словами у питанні, що стосується шкоди завданої українським надрам, лише за попередніми оцінками сума збитків складає близько 10 трлн грн.

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збитки (1125) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (77)


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