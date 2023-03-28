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Новини
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Україна готова відновити експорт електроенергії, – Галущенко

герман,галущенко

Ситуація з генерацією електроенергії в Україні стабілізувалася, є резервні потужності, які дозволяють експортувати електроенергію до європейських країн.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем, повідомляє пресслужба Міненерго.

Він висловив сподівання на якнайшвидше рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС.

За словами Галущенка, отримані від експорту кошти дозволять, зокрема, стабілізувати фінансовий стан енергетичних компаній, які зазнали значних втрат від російських атак, а також підготуватися до проходження наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня минулого року через дефіцит потужності в енергосистемі, що виник внаслідок російських масованих ракетних атак.

Автор: 

експорт (3826) Євросоюз (5099) електроенергія (4235) Галущенко Герман (207) Міненерго (922)


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Можете експортуйти,навіщо кричати ,чи це заклик до московитів про допомогу,придурки
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28.03.2023 15:49 Відповісти
ну тогда нехрен цену поднимать
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28.03.2023 19:19 Відповісти
А кому належать обленерго?Вони ж "ПРАІЗВАДІТЄЛІ"- яке падло їх на світ божий праізвєло.
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28.03.2023 19:24 Відповісти
Отаке вже було з півроку тому.Почали воняти про експорт електроенергії і підорашня почала обстріли.У бункері у Вовочки світло завжди було,а в Полтаві,де обленерго належить Колопомийському,більше не було,ніж було,хоча діставалось найбільше Кременчуцькій ТЕЦ.Я вважаю що не було тому,що дешеву ел.енергію для населення Бєня переганяв на свої підприємства-іншого пояснення бути не може.
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28.03.2023 19:23 Відповісти
Зараз треба робити РЕМОНТИ генерации та реконструкцію мереж!А не виснажувати потужності експортом.Цікл капітального ремонта обладнання в енергетиці 4-5 років.Тобто до осені треба зробити всі поточні ремонти та капітальні приблизно на 25 процентів обладнання,поки є можливість.Але то гігантська складна робота , а треба швидше нацарювати сто рублів!
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28.03.2023 23:16 Відповісти
Без експорту ахметка стрімко бідніє...
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29.03.2023 09:52 Відповісти
знову світло відключати будуть.як уже вони заї....ли,як отой язик з лавровим листком.чесне слово.
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29.03.2023 07:19 Відповісти
Звучить як знущання
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29.03.2023 10:12 Відповісти
От будь ласка, не пройшло і дня як відключення.
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29.03.2023 10:12 Відповісти

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