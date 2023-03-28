Україна готова відновити експорт електроенергії, – Галущенко

Ситуація з генерацією електроенергії в Україні стабілізувалася, є резервні потужності, які дозволяють експортувати електроенергію до європейських країн.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем, повідомляє пресслужба Міненерго.

Він висловив сподівання на якнайшвидше рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС.

За словами Галущенка, отримані від експорту кошти дозволять, зокрема, стабілізувати фінансовий стан енергетичних компаній, які зазнали значних втрат від російських атак, а також підготуватися до проходження наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня минулого року через дефіцит потужності в енергосистемі, що виник внаслідок російських масованих ракетних атак.