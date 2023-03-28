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Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для видобутку газу в Україні, – Чернишов

симсон

Європейська Комісія почне розробляти механізм багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні.

Як повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов за результатами зустрічі з єврокомісаркою Кадрі Сімсон і міністром енергетики України Германом Галущенком, стимулювання розробки багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні, стало однією з головних тем зустрічі.

"Єврокомісарка Сімсон запевнила, що робоча група під її керівництвом з підтримки України почне розробляти такий механізм. Важливо, що про те, якою буде нафтогазова галузь України після нашої перемоги, ми говоримо вже зараз", – зазначив Чернишов.

Він підкреслив, що це "надзвичайно потужний сигнал та основа для зміцнення нашої спільної енергетичної безпеки".

Автор: 

Єврокомісія (1085) енергетика (396)


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