Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для видобутку газу в Україні, – Чернишов

Європейська Комісія почне розробляти механізм багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні.

Як повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов за результатами зустрічі з єврокомісаркою Кадрі Сімсон і міністром енергетики України Германом Галущенком, стимулювання розробки багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні, стало однією з головних тем зустрічі.

"Єврокомісарка Сімсон запевнила, що робоча група під її керівництвом з підтримки України почне розробляти такий механізм. Важливо, що про те, якою буде нафтогазова галузь України після нашої перемоги, ми говоримо вже зараз", – зазначив Чернишов.

Він підкреслив, що це "надзвичайно потужний сигнал та основа для зміцнення нашої спільної енергетичної безпеки".