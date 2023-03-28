Країни Євросоюзу домовились продовжити обмеження споживання газу ще на рік
Країни Євросоюзу домовилися продовжити на рік добровільне обмеження споживання газу, запроваджене перед початком минулого опалювального сезону.
Попередню політичну домовленість про це міністри енергетики країн-членів ЄС досягли на зустрічі в Брюсселі, повідомляє Польське радіо.
Наразі запущено письмову процедуру для остаточного затвердження рішення.
Ці норми були затверджені в серпні минулого року та мали на меті скоротити попит на газ до кінця березня цього року на 15%, порівняно із середнім споживанням за останні п’ять років. Рішення є частиною плану REPowerEU щодо припинення залежності ЄС від російських викопних видів палива.
Польща виступала проти цього рішення і оскаржила його в Суді ЄС.
Як повідомлялося, споживання природного газу в ЄС у період із серпня 2022 року до січня 2023 року знизилося на 19,3% у порівнянні з середнім споживанням газу за ті ж місяці з 2017 року.
Відповідно до даних Eurostat, найменше зниження споживання природного газу за звітний період зафіксували в Ірландії: на 0,3%, Іспанії – на 13,7% та у Словенії – на 14,2%. Тільки ці країни не досягнуто планового показника у 15%.
В інших державах споживання знизилося більше за цільовий показник, а в деяких країнах навіть більше – до 40% і більше.
Найпомітніше споживання впало у Фінляндії – на 57,3%, у Литві – на 47,9% та Швеції – на 40,2%.
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