Держенергоефективності та німецький GIZ домовилися про співпрацю у відновленні України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та GIZ домовилися про активізацію спільної роботи у сфері енергоефективності в контексті відновлення країни.

Про це йшлося на зустрічі голови Держенергоефективності Ганни Замазєєвої з керівницею проєкту GIZ "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні" Імою Хреновою-Шимкіною.

Замазєєва окреслила плани й стратегію роботи над розвитком сфери енергоефективності у різних секторах економіки, враховуючи потреби відновлення, та висловила підтримку ініціативам GIZ у рамках спільного проєкту.

"Особливо важлива робота з органами місцевого самоврядування всіх рівнів. Упровадження заходів із енергоефективності може стати одним із важелів децентралізації. Оскільки сильно постраждала регіональна економіка, податкоспроможність територіальних громад наразі сильно впала. Тож заощадження, які громади отримують завдяки енергоефективним проєктам, можуть бути спрямовані на їхній розвиток", – зазначила Замазєєва.

"Усі ті програми і заходи, які ми будемо розробляти та втілювати, будуть позитивно впливати на регіональну економіку", – додала вона.

Водночас, Хренова-Шимкіна зазначила, що вже є напрацювання за основними напрямами роботи: сприяння розробці законодавства про енергоефективність, підтримка громад та підприємств, а також підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у цій сфері.

За результатами зустрічі сторони підтвердили готовність до подальшої активної взаємодії, спрямованої на практичний результат.

GIZ – німецький фонд міжнародного співробітництва. Організація працює в Україні з 1993 року. Від початку війни компанія спрямувала роботу на створення тимчасового житла для українців, які втратили домівки, забезпечення людей електроенергією та ліками, а також відбудову країни.