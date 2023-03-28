GNT Group вдається до судових маніпуляцій, щоб не платити за боргами зернового терміналу в Одесі, – ЗМІ

Дубайська GNT Group використовує судові маніпуляції, намагаючись уникнути погашення своїх боргових зобов’язань перед інвесторами задіяного у "Чорноморській зерновій ініціативі" терміналу в Одесі, яким керує її дочірня компанія ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Як повідомляє "Юридична газета", за останні пів року у різних інстанціях тривають судові процеси, у яких для зловживання у справі використовується механізм "каруселі".

"Адвокати відомої київської юридичної фірми подають в інтересах колишніх власників та топменеджменту однакові позови, клопотання та скарги, вичікуючи, коли справа "потрапить" до судді, який їм "сподобається". Якщо справа потрапляє до іншого судді – позов чи скаргу викликають", – пояснює видання.

В якості прикладу наводиться наступна ситуація:

20 січня 2023 року, не маючи на це жодних повноважень, звільнені директори українських компаній залучили відому київську юридичну фірму для здійснення дій від імені цих компаній.

27 січня адвокат колишніх директорів подав до Печерського районного суду міста Києва клопотання про скасування арештів з майна (100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі) ТОВ "Металзюкрайн корп лтд" і ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт", ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", накладеного ухвалами суду 5 січня.

Автоматизований розподіл судових справ відбувся 30 січня, за результатом чого вказані клопотання розподілені слідчим суддям Константіновій К.Е. та Вовку С.В. Але в подальшому адвокат надіслав до суду заяву про залишення клопотань, які отримала суддя Константінова К.Е., без розгляду та подав аналогічні клопотання знову.

Нові клопотання про скасування арешту з майна ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" отримав слідчий суддя Соколов О.М., а клопотання про скасування арешту з майна ТОВ "Олімпекс купе інтернейшнл" отримала слідчий суддя Бусик О.Л. Щодо цих суддів також була подана заява про залишення клопотання без розгляду.

До Печерського районного суду міста Києва знову подаються аналогічні клопотання. І тільки 17 лютого вже нова слідча суддя Печерського районного суду міста Києва Гречана С.І. скасувала арешт 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі майна, а також майна належного ТОВ "Олімпекс купе інтернейшнл".

За даними видання, зловживання процесуальними правами були зафіксовані і в інших судах – Білгород-Дністровському суді, Західному апеляційному господарському суді, Господарському суді Одеської області тощо.

Крім того, нещодавно стало відомо, що ще 14 та 15 березня один і той самий адвокат звернувся до Одеського окружного адмінсуду від імені ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн корп лтд" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" з позовними заявами до Міністерства юстиції.

Однак директори цих товариств не надавали жодному адвокату такого доручення та не уповноважували на представництво інтересів товариств. У результаті ухвалами Одеського окружного адміністративного суду від 20 березня у справах № 420/5192/23 та № 420/5222/23 заяви директорів товариств задоволено та повернуто позовні заяви позивачам без розгляду.

Нагадаємо, дубайська компанія GNT Group володіє 100% корпоративних прав декількох українських підприємств, а саме ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" та ТОВ "Зерновий перевантажний комплекс "Інзерноекспорт". Водночас американський хедж-фонд Argentem Creek Partners та компанія Innovatus Capital Partners звинувачують її у відмові повертати інвестовані у будівництво терміналу в Одесі кошти.

За словами регіонального керівника Argentem Creek Partners Джона Паттона, з'ясувалось, що "Група GNT не змогла пояснити, куди поділися запаси зерна (включаючи активи, передані в заставу Innovatus), вартістю понад $130 млн. А починаючи з червня 2021 року власники зернового терміналу взагалі перестали виконувати свої зобов'язання за кредитом".

ACP і Innovatus надали GNT Group низку відтермінувань погашення боргу ще до початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року та були готові зробити відтермінування і в майбутньому. Оскільки проблема не вирішувалась, то згідно умов інвестування, у компаній було змінено керівництво та здійснена спроба налагодити прозорий бізнес.

Натомість колишній топменеджмент та співвласники компаній з орбіти GNT оскаржують дії кредиторів, в результаті ситуація переросла у медійне та судове протистояння як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях (Кіпр, ОАЕ, Велика Британія, Швейцарія тощо).