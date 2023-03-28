GNT Group вдається до судових маніпуляцій, щоб не платити за боргами зернового терміналу в Одесі, – ЗМІ
Дубайська GNT Group використовує судові маніпуляції, намагаючись уникнути погашення своїх боргових зобов’язань перед інвесторами задіяного у "Чорноморській зерновій ініціативі" терміналу в Одесі, яким керує її дочірня компанія ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".
Як повідомляє "Юридична газета", за останні пів року у різних інстанціях тривають судові процеси, у яких для зловживання у справі використовується механізм "каруселі".
"Адвокати відомої київської юридичної фірми подають в інтересах колишніх власників та топменеджменту однакові позови, клопотання та скарги, вичікуючи, коли справа "потрапить" до судді, який їм "сподобається". Якщо справа потрапляє до іншого судді – позов чи скаргу викликають", – пояснює видання.
В якості прикладу наводиться наступна ситуація:
- 20 січня 2023 року, не маючи на це жодних повноважень, звільнені директори українських компаній залучили відому київську юридичну фірму для здійснення дій від імені цих компаній.
- 27 січня адвокат колишніх директорів подав до Печерського районного суду міста Києва клопотання про скасування арештів з майна (100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі) ТОВ "Металзюкрайн корп лтд" і ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт", ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", накладеного ухвалами суду 5 січня.
- Автоматизований розподіл судових справ відбувся 30 січня, за результатом чого вказані клопотання розподілені слідчим суддям Константіновій К.Е. та Вовку С.В. Але в подальшому адвокат надіслав до суду заяву про залишення клопотань, які отримала суддя Константінова К.Е., без розгляду та подав аналогічні клопотання знову.
- Нові клопотання про скасування арешту з майна ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" отримав слідчий суддя Соколов О.М., а клопотання про скасування арешту з майна ТОВ "Олімпекс купе інтернейшнл" отримала слідчий суддя Бусик О.Л. Щодо цих суддів також була подана заява про залишення клопотання без розгляду.
- До Печерського районного суду міста Києва знову подаються аналогічні клопотання. І тільки 17 лютого вже нова слідча суддя Печерського районного суду міста Києва Гречана С.І. скасувала арешт 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі майна, а також майна належного ТОВ "Олімпекс купе інтернейшнл".
За даними видання, зловживання процесуальними правами були зафіксовані і в інших судах – Білгород-Дністровському суді, Західному апеляційному господарському суді, Господарському суді Одеської області тощо.
Крім того, нещодавно стало відомо, що ще 14 та 15 березня один і той самий адвокат звернувся до Одеського окружного адмінсуду від імені ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн корп лтд" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" з позовними заявами до Міністерства юстиції.
Однак директори цих товариств не надавали жодному адвокату такого доручення та не уповноважували на представництво інтересів товариств. У результаті ухвалами Одеського окружного адміністративного суду від 20 березня у справах № 420/5192/23 та № 420/5222/23 заяви директорів товариств задоволено та повернуто позовні заяви позивачам без розгляду.
Нагадаємо, дубайська компанія GNT Group володіє 100% корпоративних прав декількох українських підприємств, а саме ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" та ТОВ "Зерновий перевантажний комплекс "Інзерноекспорт". Водночас американський хедж-фонд Argentem Creek Partners та компанія Innovatus Capital Partners звинувачують її у відмові повертати інвестовані у будівництво терміналу в Одесі кошти.
За словами регіонального керівника Argentem Creek Partners Джона Паттона, з'ясувалось, що "Група GNT не змогла пояснити, куди поділися запаси зерна (включаючи активи, передані в заставу Innovatus), вартістю понад $130 млн. А починаючи з червня 2021 року власники зернового терміналу взагалі перестали виконувати свої зобов'язання за кредитом".
ACP і Innovatus надали GNT Group низку відтермінувань погашення боргу ще до початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року та були готові зробити відтермінування і в майбутньому. Оскільки проблема не вирішувалась, то згідно умов інвестування, у компаній було змінено керівництво та здійснена спроба налагодити прозорий бізнес.
Натомість колишній топменеджмент та співвласники компаній з орбіти GNT оскаржують дії кредиторів, в результаті ситуація переросла у медійне та судове протистояння як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях (Кіпр, ОАЕ, Велика Британія, Швейцарія тощо).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль