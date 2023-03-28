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Новини
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GNT Group вдається до судових маніпуляцій, щоб не платити за боргами зернового терміналу в Одесі, – ЗМІ

термінал

Дубайська GNT Group використовує судові маніпуляції, намагаючись уникнути погашення своїх боргових зобов’язань перед інвесторами задіяного у "Чорноморській зерновій ініціативі" терміналу в Одесі, яким керує її дочірня компанія ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Як повідомляє "Юридична газета", за останні пів року у різних інстанціях тривають судові процеси, у яких для зловживання у справі використовується механізм "каруселі".

"Адвокати відомої київської юридичної фірми подають в інтересах колишніх власників та топменеджменту однакові позови, клопотання та скарги, вичікуючи, коли справа "потрапить" до судді, який їм "сподобається". Якщо справа потрапляє до іншого судді – позов чи скаргу викликають", – пояснює видання.

В якості прикладу наводиться наступна ситуація:

  • 20 січня 2023 року, не маючи на це жодних повноважень, звільнені директори українських компаній залучили відому київську юридичну фірму для здійснення дій від імені цих компаній.
  • 27 січня адвокат колишніх директорів подав до Печерського районного суду міста Києва клопотання про скасування арештів з майна (100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі) ТОВ "Металзюкрайн корп лтд" і ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт", ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", накладеного ухвалами суду 5 січня.
  • Автоматизований розподіл судових справ відбувся 30 січня, за результатом чого вказані клопотання розподілені слідчим суддям Константіновій К.Е. та Вовку С.В. Але в подальшому адвокат надіслав до суду заяву про залишення клопотань, які отримала суддя Константінова К.Е., без розгляду та подав аналогічні клопотання знову.
  • Нові клопотання про скасування арешту з майна ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" отримав слідчий суддя Соколов О.М., а клопотання про скасування арешту з майна ТОВ "Олімпекс купе інтернейшнл" отримала слідчий суддя Бусик О.Л. Щодо цих суддів також була подана заява про залишення клопотання без розгляду.
  • До Печерського районного суду міста Києва знову подаються аналогічні клопотання. І тільки 17 лютого вже нова слідча суддя Печерського районного суду міста Києва Гречана С.І. скасувала арешт 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі майна, а також майна належного ТОВ "Олімпекс купе інтернейшнл".

За даними видання, зловживання процесуальними правами були зафіксовані і в інших судах – Білгород-Дністровському суді, Західному апеляційному господарському суді, Господарському суді Одеської області тощо.

Крім того, нещодавно стало відомо, що ще 14 та 15 березня один і той самий адвокат звернувся до Одеського окружного адмінсуду від імені ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн корп лтд" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" з позовними заявами до Міністерства юстиції.

Однак директори цих товариств не надавали жодному адвокату такого доручення та не уповноважували на представництво інтересів товариств. У результаті ухвалами Одеського окружного адміністративного суду від 20 березня у справах № 420/5192/23 та № 420/5222/23 заяви директорів товариств задоволено та повернуто позовні заяви позивачам без розгляду.

Нагадаємо, дубайська компанія GNT Group володіє 100% корпоративних прав декількох українських підприємств, а саме ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" та ТОВ "Зерновий перевантажний комплекс "Інзерноекспорт". Водночас американський хедж-фонд Argentem Creek Partners та компанія Innovatus Capital Partners звинувачують її у відмові повертати інвестовані у будівництво терміналу в Одесі кошти.

За словами регіонального керівника Argentem Creek Partners Джона Паттона, з'ясувалось, що "Група GNT не змогла пояснити, куди поділися запаси зерна (включаючи активи, передані в заставу Innovatus), вартістю понад $130 млн. А починаючи з червня 2021 року власники зернового терміналу взагалі перестали виконувати свої зобов'язання за кредитом".

ACP і Innovatus надали GNT Group низку відтермінувань погашення боргу ще до початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року та були готові зробити відтермінування і в майбутньому. Оскільки проблема не вирішувалась, то згідно умов інвестування, у компаній було змінено керівництво та здійснена спроба налагодити прозорий бізнес.

Натомість колишній топменеджмент та співвласники компаній з орбіти GNT оскаржують дії кредиторів, в результаті ситуація переросла у медійне та судове протистояння як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях (Кіпр, ОАЕ, Велика Британія, Швейцарія тощо).

Автор: 

порт (1391) термінал (170) Новини компаній (3348) GNT Group (15) Argentem Creek Partners (10)


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З процесом все ясно, а хто реальні позивачі та відповідачі?
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28.03.2023 19:51 Відповісти
Порти, залізниці, електрика, газ як і армія з прикордонниками мають бути державними, тобто належати народу а не окремим особам, тим паче під іноземною юрисдикцією. І прибуток має йти в Українську державу, а не на Кіпр і далі.
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28.03.2023 20:11 Відповісти

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