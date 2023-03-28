Кабмін схвалив залучення другого гранту від США на $2,5 мільярда, – Шмигаль

Кабінет міністрів схвалив залучення другого гранту від США у розмірі $2,5 млрд через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку.

"Сьогодні уряд ухвалить розпорядження для отримання другого гранту цього року від США. Йдеться про $2,5 млрд. Ці кошти надійдуть через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Ще $150 млн нададуть інші наші партнери. Це дозволить залучити вже другий цьогорічний транш у розмірі $2,66 млрд", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 березня, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, кошти підуть на зарплати рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим сім'ям.

Як повідомлялося, 27 лютого Україна отримала перший транш у $1,25 млрд із нещодавно оголошеного США пакету допомоги на $2,5 млрд, які планується виділити в лютому та березні цього року.