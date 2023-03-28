Завод шампанських вин племінниці Ахметова отримав збиток на 77 мільйонів

Чистий збиток ПрАТ "Артвайнері" (раніше – "Артемівськ Вайнері"), основні потужності якого перебувають у Бахмуті, за підсумками 2022 року склав 77,29 млн грн, тоді як 2021 рік підприємство завершило з чистим прибутком 47,17 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії про проведення річних зборів акціонерів 24 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В результаті, якщо на кінець 2021 року нерозподілений прибуток "Артвайнері" становив 75,46 млн грн, то 2023 року товариство зустріло з непокритими збитками на 1,83 млн грн.

Акціонери компанії планують компенсувати отримані минулого року збитки за рахунок нерозподіленого прибутку, а непокриті збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Згідно з інформацією, активи "Артвайнері" за минулий рік зменшилися на 21% – до 705,72 млн грн, у тому числі основні засоби – на 12,8%, до 115,14 млн грн.

Водночас компанії вдалося в 2,6 раза зменшити сумарну дебіторську заборгованість – до 132,8 млн грн і на 20% поточні зобов'язання – до 445,92 млн грн, зберігши незначну довгострокову заборгованість у розмірі 7,1 млн грн.

Крім того, підприємство на 2,4% збільшило запаси – до 392,49 млн грн і в 3,4 рази вільні кошти – до 50,68 млн грн.

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Бенефіціаром компанії в держреєстрі до жовтня 2021 року було вказано Ігоря Ахметова, якому належало 23,55% акцій товариства.

Зараз 19,4246% акцій записано на ТОВ "Деметра компані" давнього партнера Ріната Ахметова Сергія Кия та Тетяни Ігорівни Ахметової-Айдарової, вона також безпосередньо володіє 16,45% акцій компанії. Ще по 9,77% володіють Борис Колесніков та його дружина Світлана. Раніше 19,4245% акцій підприємства належали старшому синові експрезидента Олександру Януковичу.

"Артвайнері" є одним із найбільших у Східній Європі виробників ігристих вин традиційним способом. Його потужності становлять 25 млн пляшок щорічно. Компанія виробляє продукцію під торговими марками "Крим", "Артемівське", Krimart, Charte та Soloking.

Компанія експортувала продукцію більш ніж до 20 країн світу. За інформацією компанії, її частка на українському ринку ігристого вина у 2019 році становила 30%.

У вересні минулого року завод "Артвайнері" та склади в Бахмуті були законсервовані, а розлив п'яти найпопулярніших різновидів "Артемівського" запустили на виробничих потужностях партнерів.