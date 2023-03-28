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Новини
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Дефіциту електроенергії в Україні в наступні пів року не очікується, – "Укренерго"

електроенергія

У найближчі шість місяців в об’єднаній енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття попиту споживачів.

"Українська енергосистема є частиною європейської, а значить, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї – і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі", – заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас, глава "Укренерго" наголосив, що енергетикам слід добре підготуватися до наступної зими.

"(Необхідно, – ред.) відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які були пошкоджені, та максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб гідно пройти зиму, без відключень та без шкоди для громадян та нашої економіки", – сказав Кудрицький.

За інформацією "Укренерго", наразі в ОЕС України працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо покриття споживання. Також відбувається незначний імпорт електроенергії.

Автор: 

дефіцит (451) електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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Топ коментарі
+4
Ну так, як ціна в 4 рази підніметься то дефіциту не буде 100%
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28.03.2023 19:16
+3
Конечно. Будет такой профицит, что электроэнергию чиновникам будут дарить, чтобы не было дисбаланса энергосистемы.
Угадайте, кто за всё заплатит?
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28.03.2023 19:30
+2
осінню значить очікувати відключень?
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28.03.2023 19:21
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Ну так, як ціна в 4 рази підніметься то дефіциту не буде 100%
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28.03.2023 19:16 Відповісти
осінню значить очікувати відключень?
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28.03.2023 19:21 Відповісти
Ну так, восені буде нове підвищення цін на електрику..до європейських..
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28.03.2023 19:24 Відповісти
це буде взагалі триндець.. ...от би пенсію ...до европейських
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28.03.2023 19:28 Відповісти
Пенсії, зарплати, прожитковий мінімум піднімати це популізм. Треба підняти ціни на електрику, воду, газ, тепло,... хай Анушка Рената купить ще кілька замків та яхт, а то диви бидлякі досі якось гроші мають та ЗСУ допомагають.
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28.03.2023 19:36 Відповісти
Знаєте, я реально замислитась над тим, щоб зрізати батареї..не варте те тепло таких грошей. Тим більш повністю зашити й утеплені балкони.
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28.03.2023 20:05 Відповісти
Зрізайте, робіть автономку.
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28.03.2023 22:45 Відповісти
Звичайно, не варте, тому примусово і палять, і не дають відмовитись, бо це для них золоте дно.
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29.03.2023 10:00 Відповісти
Я он і повірку лічільників на воду не можу завершити. Недостатньо акту повірки про цілі пломби..треба надати найперші договори й акти на установку лічильників..вже 2 місяці довблюсь з водоканалами😆🤣

А встановлювали хз коли..
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29.03.2023 10:06 Відповісти
Бо їм дуже вигідно, щоб ви платили по нормативам, а не по реально спожитому.
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29.03.2023 10:08 Відповісти
Конечно. Будет такой профицит, что электроэнергию чиновникам будут дарить, чтобы не было дисбаланса энергосистемы.
Угадайте, кто за всё заплатит?
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28.03.2023 19:30 Відповісти
да и по этому в Ирпене свет отключают......
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28.03.2023 19:34 Відповісти
ну и дальше если кто то в школе учился то 70% всей эноргосистемы ----это топливо-энергетика-вода... Была Ненька Украина все 14 республик сосали а мы *******, сорри за базар
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28.03.2023 19:40 Відповісти
просто География учебник от 7-8 класса ну да год 80
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28.03.2023 19:42 Відповісти
Это безответственное заявление! Кто теперь будет кормить продавателей генераторов, аккумуляторов, повербанков и зарядных станций?
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28.03.2023 22:44 Відповісти

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