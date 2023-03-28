Дефіциту електроенергії в Україні в наступні пів року не очікується, – "Укренерго"

У найближчі шість місяців в об’єднаній енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття попиту споживачів.

"Українська енергосистема є частиною європейської, а значить, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї – і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі", – заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас, глава "Укренерго" наголосив, що енергетикам слід добре підготуватися до наступної зими.

"(Необхідно, – ред.) відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які були пошкоджені, та максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб гідно пройти зиму, без відключень та без шкоди для громадян та нашої економіки", – сказав Кудрицький.

За інформацією "Укренерго", наразі в ОЕС України працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо покриття споживання. Також відбувається незначний імпорт електроенергії.