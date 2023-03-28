Нацбанк позбавив ліцензій фінансову компанію власниці "Айбокс-Банку"

Національний банк України анулював ліцензії ТОВ "Фінансова компанія Лео".

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, ТОВ "ФК Лео" анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, на торгівлю валютними цінностями, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та ліцензію на здійснення валютних операцій;

У Нацбанку пояснили анулювання ліценції тим, що ділова репутація компанії не відповідає вимогам законодавства.

Як повідомлялося, ТОВ "ФК Лео" знаходиться у санкційному списку РНБО з 10 березня. 20 березня Нацбанк скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO, діяльність якої забезпечувала ця компанія, та виключив інформацію про цю платіжну систему з Реєстру платіжної інфраструктури.

ТОВ "ФК ЛЕО" належить Альоні Шевцовій, яка також вказана директором компанії. Вона також була акціонером "Айбокс Банку", який Національний банк позбавив ліцензії через причетність до злочинної схеми ухилення від сплати податків ігровим бізнесом.

Як повідомлялося, у березні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб. Серед них опинилася і низка компаній, пов'язана із Шевцовою.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.