Масові звільнення у світових гігантах: Disney скорочує 7 тисяч співробітників

Американська Walt Disney Co. вже цього тижня почне скорочення 7 тис. співробітників.

Про це генеральний директор компаній Боб Айгер повідомив у зверненні до персоналу, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на MarketWatch.

Першу відносно невелику групу співробітників повідомлять про скорочення в найближчі чотири дні. Ще кілька тисяч людей отримають інформацію про звільнення у квітні. Завершити кампанію планується до літа цього року.

Як зазначає Айгер, триетапне скорочення 4% штату – "частина стратегічного перенастроювання компанії, яке включає важливі заходи щодо зниження витрат, необхідні для формування більш ефективного, скоординованого та оптимізованого підходу до нашої діяльності".

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Як повідомлялося, у лютому Disney повідомила про намір зменшити витрати на $5,5 млрд, зокрема на неспортивний контент на $3 млрд.