США відмовилися передавати Росії дані про свої ядерні сили
Росія не надаватиме Сполученим Штатам дані про свої ядерні сили, якими вони обмінюються кожні пів року відповідно до ключового договору про контроль над ядерними озброєннями, і у відповідь США також не будуть цього робити.
Як пише CNN, Москва відмовилася надавати інформацію після того, як президент РФ Путін призупинив участь Росії в Новому договорі про стратегічні наступальні обзброєння, єдиній двосторонній угоді, що залишилася між двома ядерними державами. США рішуче засудили таке рішення.
"Вчора ми мали подальшу взаємодію з Росією, наполягаючи на тому, що до кінця місяця має відбутися обмін даними, який відбувається кожні шість місяців, згідно з договором", – заявив помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб на слуханнях у підкомітеті Палати представників з питань збройних сил Конгресу США.
"Росія відповіла, що не буде надавати цю інформацію. І тому в якості дипломатичної контрзаходи Сполучені Штати не будуть надавати таку інформацію", – додав він.
Пласб зазначив, що США збираються продовжувати вивчати, які дипломатичні контрзаходи є прийнятними.
"Що ми намагаємося зробити – це збалансувати реакцію на безвідповідальну поведінку Росії та продовжувати демонструвати те, якими, на нашу думку, мають бути відповідальні дії ядерної держави", – підкреслив він.
Пламб назвав рішення не надавати дані у відповідь на дії Росії "як законний контрзахід, спрямований на те, щоб заохотити Росію повернутися до дотримання договору", і зазначив, що "нездатність Росії обмінятися цими даними буде порушенням договору, доповнюючи наявні порушення Нового договору СНО".
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