Роздрібний товарообіг України за минулий рік упав на 21,4%, – Держстат

Оборот роздрібної торгівлі України у 2022 році порівняно з 2021 роком скоротився на 21,4% та становив 1,4 трлн грн.

За даними Державної служби статистики, падіння роздрібного товарообігу в грудні 2022 року відносно грудня 2021 року становило 26,2%, тоді як до листопада 2022 року зафіксовано зростання на 14,8%, передає Інтерфакс-Україна.

За 11 місяців 2022 року падіння роздрібного товарообігу становило 20,9%, у тому числі в листопаді – 23,6%, за 10 місяців 2022 року – 20,6%, у тому числі в жовтні – 23,5%.

Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юрособ) у 2022 році порівняно з 2021 роком скоротився на 24,3%, склавши 973,8 млрд грн. Цей показник у грудні 2022 року по відношенню до довоєнного грудня 2021 року скоротився на 28%, а до листопада 2022 року зріс на 15,1% – до 104,58 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, у 2021 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 10,7%, а у січні 2022 року – на 18%