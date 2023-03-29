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США запровадили санкції проти ще двох російських компаній

сша

Міністерство торгівлі США запроваджує експортні обмеження щодо 11 компаній, зокрема і двох російських фірм – "Авіатех" та "Авіазапчасть".

Про це йдеться у повідомленні відомства, розміщеному у Федеральному реєстрі.

"Ці одинадцять організацій були визначені урядом США як такі, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", – наголошують у повідомленні.

Зокрема, пропонується включити до переліку компаній з експортними обмеженнями підприємства з М'янми, Китаю, Нікарагуа та Росії.

Зазначається, що "Авіатех", "Авіазапчасть", Miya Win, Myanmar New Era Trading Company та Suntac Group продають, закуповують, і обслуговують військове обладнання, "яке дозволяє режиму Бірми порушувати права людини та здійснювати жорстокі повітряні атаки, в результаті яких гинуть та зазнають поранень цивільні особи".

Автор: 

росія (14183) санкції (4379) США (4871)


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