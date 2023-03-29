У Мінагрополітики прогнозують зменшення виробництва зернових

Цього року в Україні прогнозується збільшення посівних площ під олійні культури і часткове зменшення під зернові і кукурудзу. Водночас по валовому виробництву і потенційній вартості майбутнього врожаю країна вийде на аналогічні з 2022 роком показники.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"На 10-15% буде збільшено посівні площі під соняшник, сою і ріпак. Гарна новина – планується збільшення посівів цукрового буряку. Виробництво зернових культур зменшиться, бо восени посіяно менше озимої пшениці через несприятливі погодні фактори. На 10-12% скорочено посівні площі кукурудзи у зв’язку з дорогою логістикою", – пояснив він.

За словами заступника міністра, цього року аграрії зіштовхнулися з низкою викликів, особливо на деокупованих територіях. Зокрема, скорочення посівних площ, заміновані поля, фінансові проблеми, обмеження ринків збуту і дорога логістика, адже РФ продовжує блокувати повноцінну діяльність чорноморських портів.

Утім, зауважив Висоцький, уряд робить все можливе, щоб вирішити ці проблеми. Серед іншого, затверджено програму про продовження пільгового кредитування для агросектору, працює штаб щодо гуманітарного розмінування, пролонгована зернова ініціатива.

Також суттєво розвинулася альтернативна логістика – розбудовані додаткові автомобільні і залізничні пункти пропуску, підкреслив він.

Раніше у Мінагрополітики прогнозували зменшення врожаю зерна на 10 млн тонн.