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Через війну та санкції російська економіка починає руйнуватися, – WSJ

путін

Через тривалу війну та запроваджені проти РФ санкції економіка держави-агресора починає поступово розвалюватися.

Як пише The Wall Street Journal, державні прибутки Росії скорочуються, а найбільші експортні товари Росії – газ та нафта – втратили основних покупців, передає Укрінформ.

До того ж державні фінанси відчувають постійну напругу. Рубль втратив більш ніж 20% з листопада по відношенню до американського долара.

Окрім того, робоча сила в РФ скоротилася, оскільки молоді люди вирушають на фронт або тікають з країни через страх бути мобілізованими.

Крім того, невизначеність, у зв'язку з війною, стримує інвестиції у бізнес.

"Російська економіка входить у довгострокову регресію", – вважає Олександра Прокопенко, колишня співробітниця Центрального банку РФ, яка залишила країну незабаром після повномасштабного вторгнення до України.

Зазначається, що брак державних прибутків Росії вказує на дилему, що загострюється: як поєднати роздуті військові витрати з субсидіями та соціальними витратами.

Російський мільярдер Олег Дерипаска у березні попередив, що в Росії закінчуються готівка. "Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори", – заявляв олігарх.

Значно втративши свій європейський ринок, а також з відходом західних інвесторів, Росія стає все більш залежною від Китаю, реалізовуючи давні побоювання Москви стати економічною колонією свого домінуючого південного-східного сусіда, зауважує видання.

Автор: 

бюджет (1807) гроші (539) росія (14183)


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https://t.me/blacklampa/8558 Журналіст-політолог Валерій Калниш в дописі про цю статтю (рекомендую переглянути все ессе за цією наведеною силлю) так характеризує це видання The Wall Street Journal:
"WSJ не можна запідозрити в тому, що вона підіграє адміністрації Байдена і виконує якісь пропагандистські забаганки влади. В українській парадигмі (вона відповідає реаліям але не тому що це правильно, а тому що ринок неповноцінний та ущербний) - хто володіє медіа, той і визначає її політику. Газета належить News Corp. Руперта Мердока який схильний до республіканців, тож тут теж не про владу. Не працює і «патріотизм», коли, як в нас, це значить зокрема і «не помічати власні хиби» та «не на часі». ..... Це я до того, що якщо WSJ написало щось, то це правдоподібно і цьому можна довіряти. І тому, коли видання пише що росії пи*да - то так воно і є. Щоб там не звизділи путіни та мішустіни, ведучи п'яного мєдвєдєва на ланцюгу".
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29.03.2023 12:16 Відповісти

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