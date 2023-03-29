Через війну та санкції російська економіка починає руйнуватися, – WSJ
Через тривалу війну та запроваджені проти РФ санкції економіка держави-агресора починає поступово розвалюватися.
Як пише The Wall Street Journal, державні прибутки Росії скорочуються, а найбільші експортні товари Росії – газ та нафта – втратили основних покупців, передає Укрінформ.
До того ж державні фінанси відчувають постійну напругу. Рубль втратив більш ніж 20% з листопада по відношенню до американського долара.
Окрім того, робоча сила в РФ скоротилася, оскільки молоді люди вирушають на фронт або тікають з країни через страх бути мобілізованими.
Крім того, невизначеність, у зв'язку з війною, стримує інвестиції у бізнес.
"Російська економіка входить у довгострокову регресію", – вважає Олександра Прокопенко, колишня співробітниця Центрального банку РФ, яка залишила країну незабаром після повномасштабного вторгнення до України.
Зазначається, що брак державних прибутків Росії вказує на дилему, що загострюється: як поєднати роздуті військові витрати з субсидіями та соціальними витратами.
Російський мільярдер Олег Дерипаска у березні попередив, що в Росії закінчуються готівка. "Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори", – заявляв олігарх.
Значно втративши свій європейський ринок, а також з відходом західних інвесторів, Росія стає все більш залежною від Китаю, реалізовуючи давні побоювання Москви стати економічною колонією свого домінуючого південного-східного сусіда, зауважує видання.
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"WSJ не можна запідозрити в тому, що вона підіграє адміністрації Байдена і виконує якісь пропагандистські забаганки влади. В українській парадигмі (вона відповідає реаліям але не тому що це правильно, а тому що ринок неповноцінний та ущербний) - хто володіє медіа, той і визначає її політику. Газета належить News Corp. Руперта Мердока який схильний до республіканців, тож тут теж не про владу. Не працює і «патріотизм», коли, як в нас, це значить зокрема і «не помічати власні хиби» та «не на часі». ..... Це я до того, що якщо WSJ написало щось, то це правдоподібно і цьому можна довіряти. І тому, коли видання пише що росії пи*да - то так воно і є. Щоб там не звизділи путіни та мішустіни, ведучи п'яного мєдвєдєва на ланцюгу".