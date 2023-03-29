Через війну та санкції російська економіка починає руйнуватися, – WSJ

Через тривалу війну та запроваджені проти РФ санкції економіка держави-агресора починає поступово розвалюватися.

Як пише The Wall Street Journal, державні прибутки Росії скорочуються, а найбільші експортні товари Росії – газ та нафта – втратили основних покупців, передає Укрінформ.

До того ж державні фінанси відчувають постійну напругу. Рубль втратив більш ніж 20% з листопада по відношенню до американського долара.

Окрім того, робоча сила в РФ скоротилася, оскільки молоді люди вирушають на фронт або тікають з країни через страх бути мобілізованими.

Крім того, невизначеність, у зв'язку з війною, стримує інвестиції у бізнес.

"Російська економіка входить у довгострокову регресію", – вважає Олександра Прокопенко, колишня співробітниця Центрального банку РФ, яка залишила країну незабаром після повномасштабного вторгнення до України.

Зазначається, що брак державних прибутків Росії вказує на дилему, що загострюється: як поєднати роздуті військові витрати з субсидіями та соціальними витратами.

Російський мільярдер Олег Дерипаска у березні попередив, що в Росії закінчуються готівка. "Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори", – заявляв олігарх.

Значно втративши свій європейський ринок, а також з відходом західних інвесторів, Росія стає все більш залежною від Китаю, реалізовуючи давні побоювання Москви стати економічною колонією свого домінуючого південного-східного сусіда, зауважує видання.