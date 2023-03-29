Українське дунайське пароплавство може продати ввесь пасажирський флот

Державна компанія "Українське дунайське пароплавство" розглядає можливість продажу свого пасажирського флоту через його збитковість.

Як повідомляє пресслужба компанії, з 2014 року пасажирські перевезення стабільно завдають пароплавству збитки. Навіть у рекордні за обсягом перевезень 2018-2019 роки збитки становили близько 30 млн грн за сезон. Збитки минулого року становили 25 млн грн.

Наразі флот УДП налічує чотири пасажирські теплоходи – "Дніпро", "Волга", "Україна", "Молдавія" та прогулянковий теплохід "Євгеній Косяков". Утримання суден на час стоянки становить близько 10 тис. євро на місяць на кожне.

Як пояснили в компанії, УДП не може самостійно займатися оперуванням пасажирським флотом – для цього потрібно отримати ліцензію туроператора. Тому пароплавство завжди домовлялося про співпрацю з фрахтувальником – оператором круїзних турів.

"Співвідношення витрат і доходів, які може принести пасфлот, не є рівноцінним. Тому сьогодні активно розглядаємо різні варіанти подальшої долі пасажирського флоту", – зазначив заступник генерального директора з експлуатації флоту Руслан Скрябін.

Як один з варіантів, компанія може запропонувати Німеччині, Австрії, Угорщині, Словаччині використовувати теплоходи під житло в межах програми підтримки українських біженців. Але невідомо, наскільки тривалими можуть бути ці програми.

Також можливий варіант – спробувати провести відкритий конкурс серед фрахтувальників на 2024 рік.

"Якщо результати виявляться незадовільними – ставити питання про можливий продаж суден. Для підприємства набагато вигідніше отримати декілька мільйонів євро та посилити вантажний флот, який працює з великим прибутком, позбувшись активу, що генерує та буде генерувати лише збитки", – наголосили в компанії.