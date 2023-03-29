Резидентами "Дія.Сity" стали вже 500 компаній, – Мінцифри

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" приєдналося вже 500 компаній.

Про це повідомляє міністр ци фрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, податковий простір обирають як технологічні гіганти, так і молоді стартапи.

"Дякую резидентам за те, що обирають Україну як місце для розвитку та масштабування. Не бояться втілювати масштабні проєкти, створювати нові робочі місця та підсилювати цифрову економіку держави", – зазначив він.

Як уточнили у пресслужбі "Дії", новими резидентами "Дія.City" стали:

Avenga – міжнародна ІТ-консалтингова та інженерна компанія з більш ніж 30 офісами по всьому світу. Створює технологічні рішення в галузі фармацевтики, медицини, страхування, фінансів та автомобілів.

Let's Enhance – український AI-стартап, що розробляє платформу Claid для обробки зображень за допомогою нейронних мереж.

Nanit Robot – стартап, який розробляє edtech-рішення для розвитку креативності та інженерних навичок дітей і дорослих.

EasyPay – небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, який дозволяє здійснювати платежі offline та online через мобільні додатки.

Sensorama Lab – компанія, яка займається створенням додатків для віртуальної та доповненої реальностей, 3D-моделюванням та анімацією, виробництвом відео 360°.

Mate Academy – онлайн-академія ІТ-професій.

Як повідомлялося, за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній "Дія.City" компанії сплатили понад 4 млрд грн податків.

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.