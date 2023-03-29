Pepsi вперше за 14 років оновила свій логотип

Компанія Pepsico вперше за 14 років змінила логотип свого найпопулярнішого продукту – лінійки газованих напоїв Pepsi.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що новий дизайн Pepsi буде представлений у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду, а в усьому світі – у 2024 році, "знаменуючи наступну еру бренду з поглядом у майбутнє".

"Новий логотип і візуальна ідентичність віддають шану багатій спадщині бренду, одночасно роблячи великий крок у майбутнє", – зазначили у компанії.

У новому лого напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, також, враховуючи фокус бренду на Pepsi Zero Sugar, у дизайні використано чорний колір, що "ще більше підкреслює прихильність бренду до Pepsi Zero Sugar у майбутньому".