Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік, – Ніколайчук

Національний банк очікує щонайменше один додатковий відсотковий пункт зростання ВВП у 2023 році. Останній прогноз, оприлюднений у січні, передбачав зростання економіки цьогоріч на 0,3%.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Forbes.

За його словами, спостерігається покращення ситуації в енергетичному секторі.

Ніколайчук зазначив, що регулятор не прогнозує перебоїв у постачанні електроенергії до кінця року, хоча складаючи попередній прогноз очікувалось, що дефіцит потужностей збережеться і протягом другого-третього кварталів.

"Тож враховуючи результати першого квартали, ми очікуємо щонайменше один додатковий відсотковий пункт економічного зростання цього року", – наголосив Ніколайчук.

Крім того, за його словами, збільшення міжнародної допомоги може дати змогу уряду фінансувати більший дефіцит бюджету та надати додатковий фіскальний імпульс для економіки.

Ніколайчук додав, що реалізація проєктів, фінансування та відновлення можуть сприяти швидшому відновленню економіки. "Це був один з позитивних факторів, який ми не передбачали в січні, але він може мати значення для прогнозу", – пояснив він.

За словами заступника голови Нацбанку, у прогнозі також варто враховувати можливе покращення умов торгівлі через зниження цін на нафту і газ.

Конкретні цифри будуть представлені наприкінці квітня.

Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У третьому кварталі 2022 року Держстат оцінював падіння ВВП у 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% – у першому кварталі цього року.