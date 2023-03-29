У 2022 році падіння відбулося у всіх базових галузях, – дані Держстату

Державна служба статистики показала дані щодо стану базових галузей української економіки упродовж 2022 року. Найбільше падіння у порівнянні з попереднім роком зафіксували в будівництві – на 65,1%.

Основні показники оприлюднив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Так, за даними Держстату, промислове виробництво впало на 36,9%, зокрема, видобувна промисловість – на 37,9%, переробна – на 41,2%, виробництво і розподіл електроенергії, газу, тепла – на 30,7%.

Також вантажообіг впав на 42,7%, а пасажирообіг – на 50,4%. Водночас роздрібна торгівля (оборот) впала на 21,4%.

"Цифри падіння у базових галузях дають більше розуміння масштабу і динаміки втрат в економічній активності, спричинених агресією РФ", – зазначив нардеп.

Серед галузей промисловості найбільші втрати зафіксували експортно-орієнтовані галузі, зокрема з концентрацією промислових активів у зоні бойових дій.

Так, видобуток залізної руди впав на 61,7%, виробництво коксу – на 58,2%, металургійне виробництво – на 66,5%, хімічне виробництво – на 62%. Виробництво будівельних матеріалів знизилося на 65,4%.

Найменше постраждали галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, насамперед у частині виробництва товарів першої необхідності – харчова, легка промисловість, фармвиробництво та певні види машинобудування.