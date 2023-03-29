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Новини
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Пенсійний фонд запустив можливість купувати страховий стаж для майбутньої пенсії. ІНФОГРАФІКА

пенсія

Пенсійний фонд 29 березня запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір.

"Сьогодні на порталі Пенсійного фонду з'явився дуже простий інструмент, який дозволяє за декілька кліків зробити страховий внесок", – розповіла на брифінгу заступниця керівника Офісу президента України Юлія Соколовська, передає LIGA.net.

За її словами, механізм може зацікавити декілька категорій осіб:

  • людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
  • осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
  • працівників ыз низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для добровільного страхування потрібно укласти типовий договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, "Дія.Підпису" або системи GOV.ID.

Людина самостійно може визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Інформація про сплату внесків не потребує жодних звітів.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду України. Для незастрахованих осіб цей місяць буде зараховано до страхового стажу, для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

"Якщо за договором за певний місяць сплачено, наприклад, 2 000 гривень, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано під час обчислення пенсії, збільшиться на понад 9 000 гривень. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 гривень", – заявив фонд.

Пенсійний фонд запустив можливість купувати страховий стаж для майбутньої пенсії 01

Автор: 

Пенсійний фонд (411) пенсія (683) страхування (668)


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Топ коментарі
+14
Знов і знов ідуть дебати:
Як народ свій *******?
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29.03.2023 16:44
+7
людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні; 🤣🤣🤣🤣🤣
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29.03.2023 16:39
+6
🤣🤣🤣
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29.03.2023 15:37
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🤣🤣🤣
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29.03.2023 15:37 Відповісти
Счазз !
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29.03.2023 16:24 Відповісти
що буде потім, пох..й
головне, бабло тепер.
ну наприклад;
вечером деньги, утром стулья
а наоборот, можна??
можна, но деньги вперед...
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29.03.2023 16:28 Відповісти
ну как то дожить до пенсионного возраста надо, для начала. так что лучше я прямо сейчас лучше себе еду куплю.
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29.03.2023 16:34 Відповісти
Який ти хитрий.
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29.03.2023 17:41 Відповісти
людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні; 🤣🤣🤣🤣🤣
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29.03.2023 16:39 Відповісти
і що тебе розвеселило, таких 9/10
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29.03.2023 17:17 Відповісти
Бо одна зарплатня в Польщі це річна пенсія тут і навіть більше.
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29.03.2023 17:43 Відповісти
Це інші речі.
Коли стукне 65 і більше, ще ніхто не знає де і в якому стані опиниться.
Може будеш як Бєня Коломойський, а може хліба не зможеш купити.
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29.03.2023 20:49 Відповісти
До війни тривалість життя чоловіків була 63 роки (зараз значно менше), тобто дожив до 65 років, то тобі вже пощастило. Зараз що пенсія у більшості, що соцдопомога, один фіг, лише на хліб вистачить.
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29.03.2023 21:25 Відповісти
Знов і знов ідуть дебати:
Як народ свій *******?
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29.03.2023 16:44 Відповісти
люди до пенсии не доживают, расчитано на лохов
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29.03.2023 16:46 Відповісти
Необхідна можливіть відмови від пенсії та сплати пенсійних внесків. Люди, що не працювали десять років вже ніколи не будуть отримувати пенсію навіть якщо будуть 30 років сплачувати пенсійні внески.
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29.03.2023 16:48 Відповісти
В країні де навіть Конституцію кожні 5 років переписують вірити Пенсійному фонду?
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29.03.2023 18:17 Відповісти
Українська гнида Гройсман одним розчерком пера, ні не пенсійний вік підняв, а зробив необхідним мати 35 років стажу. щоб отримувати мінімальну пенсію, цим самим позбавивши біля 6 млн. майбутніх пенсіонерів десь з 1968 року народження пенсії - ну не геноцид українцв? Україна - в майбутньому країна чинуш\силовиків і пенсіонерів-держслужбовців, всі решта - за кордон рабами або в утіль
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29.03.2023 20:14 Відповісти
Не бреши, це законом України встановлено, а не постановою кабміну.
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29.03.2023 20:51 Відповісти
А главное как **** вовремя!!!
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29.03.2023 20:22 Відповісти
А потім наступна влада назве це незаконним і шукай свої гроши. Подібне вже було.
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29.03.2023 21:32 Відповісти

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