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Новини
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Польща почне видавати українським біженцям посвідки на тимчасове проживання

польща

Українці, які змушені були виїхати з України, рятуючись від російської повномасштабної агресії, з 1 квітня 2023 року зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі.

У Міграційній платформі EWL переконують, що така посвідка дасть українським біженцям довгострокові гарантії на легальне перебування та працевлаштування у Польщі, передає Укрінформ.

Зокрема, з 1 квітня українські біженці у Польщі, які мають вироблені польські ідентифікаційні коди щодо свого прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року (PESEL UKR) можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування (так звана "карта побиту"). Це передбачено змінами до закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України", які було ухвалено в січні 2023 року.

Згідно з дослідженням "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеним нещодавно EWL разом із Центром Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, майже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі – принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.

На постійне проживання мають намір залишитися лише 6% громадян України, які прибули в Польщу після повномасштабного вторгнення.  

Якзазначається, цей документ дає впевненість, що жодне законодавство, прийняте сьогодні чи завтра, не вплине на їхнє перебування в Польщі.

Документи на карту перебування можуть подавати громадяни України зі статусом UKR незалежно від того, скільки часу вони знаходяться в Польщі після прибуття з 24 лютого 2022 року. Проте отримати посвідку можуть тільки ті громадяни України, хто офіційно працевлаштований в Польщі, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники сектора IT тощо), а також українці, які відкрили в РП підприємницьку діяльність.

Громадянам України, які не відповідають цим підставам, польський закон про підтримку українців гарантує легальне перебування в Польщі до 23 серпня 2023 року. Зміни до закону не враховують можливість отримання карти перебування громадянам України, які ведуть бізнес в Україні або працюють дистанційно в Україні, але перебувають у Польщі.

Ті українці, хто перебував на території Польщі до 24 лютого 2022 року, можуть подавати документи на отримання карти перебування на стандартних засадах (робота, навчання, ведення бізнесу, возз'єднання сім'ї).

Зазначається, що наразі 82% українських біженців знайшли роботу у Польщі, а також влаштували дітей у садки, школи та університети, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Тому після закінчення війни вони можуть певний час залишатися в Польщі, щоби завершити свої справи, якщо вони навіть вирішили повернутися в Україну.

Дозвіл на тимчасове перебування (карта побиту) дає українським біженцям доступ до польського ринку праці на термін видачі посвідки (максимально до 3 років), можливість міняти роботодавця без необхідності отримання нової карти побиту, а також вільного переміщення до інших країн Європи.

Відмовити або затримати видачу карти побиту можуть у разі, якщо громадянин України неправильно заповнив анкету чи подав неповний пакет документів. Наразі відсутня можливість подачі документів онлайн.

За приблизними даними, в Польщі на сьогодні може перебувати до 3 млн громадян України, приблизно мільйон з яких прибули після 24 лютого минулого року.

Автор: 

біженці (694) Польща (2428)


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Топ коментарі
+9
Про це треба було раніше думати, а не запрошувати ворога політикою ''сойтісь посєрєдінє'' та ''просто пєрєстать стрєлять''. А коли вже підставились під війну, то треба розуміти, що кожна держава в світі буде вирішувати свої питання в тому числі за рахунок нас. Такі реалії життя.
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29.03.2023 19:14
+7
Більше того, до них ще після війни приїдуть їх чоловіки. Та і просто купа чоловіків після того як зможуть виїзжати поїде. Для країни - на жаль. Для людей - на благо. Оскільки тут буде жопа після перемоги. Місцями навіть більша ніж зараз - в плані інфляції і т.п.
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29.03.2023 18:28
+7
Давай почнемо з того що такі довпойопи як ти і голосували за клоуна. Ми вас 4 роки попереджали, а ви нічого не чули і вам хотілось поржати.
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29.03.2023 19:17
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Ті 82%, що вже працевлаштувались у Польщі, майже гарантовано не повернуться в Україну. Нажаль...
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29.03.2023 17:56 Відповісти
Більше того, до них ще після війни приїдуть їх чоловіки. Та і просто купа чоловіків після того як зможуть виїзжати поїде. Для країни - на жаль. Для людей - на благо. Оскільки тут буде жопа після перемоги. Місцями навіть більша ніж зараз - в плані інфляції і т.п.
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29.03.2023 18:28 Відповісти
боюсь, що заборону на виїхд чоловіків продовжать і після війни. Змінять законм і вуаля. Зелені чорти ж не вороги самі собі
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29.03.2023 20:20 Відповісти
Певен, що зелень мріятиме про це, але не підуть на цей крок, хоча і затягуватимуть зняття заборони якомога довше.
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29.03.2023 21:04 Відповісти
і залишились в Україні, патріоти, яких знищують бистрими темпами і не зрозуміло чи повернуться вони з війни
люди які допомагають ЗСУ, але їх мало і грошей у них вже не стільки як весною 2022
бігуни, які уникають призова як лиш можуть
старі, немошні люди, які не можуть воювати
люди які не встигли втекти, про що тепер жаліють
і влада яка воювати теж не буде бо не хоче бо боїться
1 вмерти
2 відірватись від корита
в кінці війни буде 2 чиновника і 1 інвалід на одного робочого..
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29.03.2023 21:05 Відповісти
Ну я тут працевлаштований вже 19-ий рік, але щоразу повертаюся. Ото три тижні попрацював і на три тижні до Львова. А відпустка то лише у Карпатах на Буковині.
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30.03.2023 00:21 Відповісти
Україні війна і страждання, а полякам - покращення демографії і економіки зарахунок трагедії в Україні. Я не здивований, що під так прапором так званого братерства, Україну поімєлі. В принципі це ще з початку війни було зрозуміло, що польща прагнутиме обілєтіти як можна більше холопів для покращення своєї демографії - так воно і вийшло. Отже, вкотре ми отримали підтвердження, що кожна країна має свої інтереси на війну, які не завжди Україні на користь.
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29.03.2023 18:52 Відповісти
Про це треба було раніше думати, а не запрошувати ворога політикою ''сойтісь посєрєдінє'' та ''просто пєрєстать стрєлять''. А коли вже підставились під війну, то треба розуміти, що кожна держава в світі буде вирішувати свої питання в тому числі за рахунок нас. Такі реалії життя.
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29.03.2023 19:14 Відповісти
Давай почнемо з того що такі довпойопи як ти і голосували за клоуна. Ми вас 4 роки попереджали, а ви нічого не чули і вам хотілось поржати.
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29.03.2023 19:17 Відповісти
Це по чому Ви так вирішили? Я з батьками місяць не розмовляла, бо не змогла переконати не голосувати за блазня. А потім ще довго ходила в суцільному кошмарі, не вірячи, що люди в Україні настільки збожеволіли. Більше скажу, в окупацію з дітьми не потрапила лиш тому що не вірила жодного дня брехливому троянському коню і вивезла їх за тиждень до нападу. Таке спілкування та навішування ярликів кожній незнайомій людині не робить Вам честі.
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29.03.2023 19:45 Відповісти
я також був на вашому місці. І ще пцсля тих виборів вирішив що як тільки війна тк виїду з України і не повернусь доти поки не хміниться якісно народ. 73% ммають бути знищені у цій мясорубці. Нехай тепер ідуть захищають, якщо не вистачило розуму обрати нормального президента.
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29.03.2023 20:18 Відповісти
У цій м'ясорубці скоріш будуть знищені 25% , тобто проукраїнські громадяни, яким не байдужа доля своєї батьківщини, а ніж довпойопи яким все похєр.
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29.03.2023 22:04 Відповісти
Теж своїх вивіз на Закарпаття за 9 днів до початку війни. Пропонував всім друзям зробити те саме. А вони ржали з мене. Слава богу ніхто з них не постраждав, але деякі потім приїзжали до нас на Закарпаття і жили кілька місяців з нами.
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29.03.2023 21:01 Відповісти
Україна це не абстрактне створіння і у більшості процесів, що відбуваються є винні конкретні люди, якістворювали умови, за яких середнього класу не було взагалі. Були бідні в більшості і показові маєтки під містами з власними церквами у дворі для дуже багатих. Мені нема за що жалкувати, в Україні не було справедливої судової системи, все знищено корупцією, а закриття виїзду чоловіків взагалі зробило з країни південну корею. Сидіть без права голосу з марафоном та радійте, що досі живі.
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29.03.2023 19:21 Відповісти
Ти зі своєю зарплатою у 2500 злотих можеш собі дозволити купити чи побудувати будинок у польщі? Чи може взяти кредит на купівлю будинка?
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29.03.2023 19:29 Відповісти
то не треба мерзоті 73% клоунів обирати.
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29.03.2023 20:15 Відповісти
НІ! Поляки тут ні до чого, адже не лише Польща, а інші країни ЄС "підставили плече" українцям, коли кацапстан повномаштабно напав на Україну.

Хіба це вигідно комусь, окрім як Українцям, яким дають змогу пережити в безпеці подалі від війни і при цьому отримувати житло, дотації (на перші 3-6місяців) на їжу, роботу (займаючи робоче місце поляків чи інших в ЄС), безкоштовні курси мов (чи то польської, чи то німецької, чи будь-якої з ЄС)??? Хіба країнам ЄС вигідно витрачатися на "утримання" Українських тимчасових біженців
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30.03.2023 03:00 Відповісти
Тут була стаття про те, що українці в Польщі сплатили податків більше, ніж Польша витратила на біженців. І це тільки податки, не враховуючи додану вартість, яку вони створили своєю працею.
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30.03.2023 12:33 Відповісти
читав польську статистику, пишуть, що українські біженці витратили в торгівельних центрах польщі понад 1 млрд євро. тобто 150-200 млн євро прямо зайшло в казну через шопінг.
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30.03.2023 14:31 Відповісти
Тут один баран пише різні нісенітниці, щоб розбудити ворожнечу і ненависть між поляками та українцями. Вигадуючи неправдивий, шкідливий і дурний контент, він прикидається любителем Німеччини, а насправді працює на користь Кацапії.
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29.03.2023 23:24 Відповісти
Той баран - це ти. Тим більше коли ти пишеш кацапію з великої літери. Достатньо відкрити польські пабліки 1 січня, аби подивитися як у поляків горіли срачища від фотографії Залужного на фоні портрету Степана Бандери. Навіть офіційна варшава палала від люті - це все що потрібно знати про твоє так зване братерство. польський шовінізм і неприязнь до української історії нічим не ліпший за кацапський.
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30.03.2023 09:46 Відповісти
Той Super баран (або Super кацап)- це ти. щоб це зрозуміти достатньо прочитати цю дурню взяту з посібника троля кацапського з розділу "нацькування українців на поляків і навпаки"
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30.03.2023 18:05 Відповісти
Тут один антипольський баран пише про «покращення демографії та економіки Польщі за рахунок трагедії України». Бідний баран не знае, що демографія Польщі не покращилася навіть на частку відсотка з початку війни. А економічні вигоди від роботи тимчасових біженців не компенсують втрати, пов'язані з війною.
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30.03.2023 18:24 Відповісти
Не жалійте , і не плачте за ними ! Бо в Польщі залишаться сміття - електорат Зе , електорат прокацапських партій , секти московської , тобто економічні біженці , яким " какаяразніца " . Україна тільки виграє -повірте .
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30.03.2023 19:05 Відповісти
Кацапячий план по масовому переселенню українців здійснився. Брудна піна сама залишає свою землю окупанту. До речі, усі хто голосував за Зе, кого я знаю, усі по Європах розбіглися, та ще й батьків своїх позабирали.
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30.03.2023 19:13 Відповісти

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