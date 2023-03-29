Польща почне видавати українським біженцям посвідки на тимчасове проживання

Українці, які змушені були виїхати з України, рятуючись від російської повномасштабної агресії, з 1 квітня 2023 року зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі.

У Міграційній платформі EWL переконують, що така посвідка дасть українським біженцям довгострокові гарантії на легальне перебування та працевлаштування у Польщі, передає Укрінформ.

Зокрема, з 1 квітня українські біженці у Польщі, які мають вироблені польські ідентифікаційні коди щодо свого прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року (PESEL UKR) можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування (так звана "карта побиту"). Це передбачено змінами до закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України", які було ухвалено в січні 2023 року.

Згідно з дослідженням "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеним нещодавно EWL разом із Центром Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, майже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі – принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.

На постійне проживання мають намір залишитися лише 6% громадян України, які прибули в Польщу після повномасштабного вторгнення.

Якзазначається, цей документ дає впевненість, що жодне законодавство, прийняте сьогодні чи завтра, не вплине на їхнє перебування в Польщі.

Документи на карту перебування можуть подавати громадяни України зі статусом UKR незалежно від того, скільки часу вони знаходяться в Польщі після прибуття з 24 лютого 2022 року. Проте отримати посвідку можуть тільки ті громадяни України, хто офіційно працевлаштований в Польщі, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники сектора IT тощо), а також українці, які відкрили в РП підприємницьку діяльність.

Громадянам України, які не відповідають цим підставам, польський закон про підтримку українців гарантує легальне перебування в Польщі до 23 серпня 2023 року. Зміни до закону не враховують можливість отримання карти перебування громадянам України, які ведуть бізнес в Україні або працюють дистанційно в Україні, але перебувають у Польщі.

Ті українці, хто перебував на території Польщі до 24 лютого 2022 року, можуть подавати документи на отримання карти перебування на стандартних засадах (робота, навчання, ведення бізнесу, возз'єднання сім'ї).

Зазначається, що наразі 82% українських біженців знайшли роботу у Польщі, а також влаштували дітей у садки, школи та університети, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Тому після закінчення війни вони можуть певний час залишатися в Польщі, щоби завершити свої справи, якщо вони навіть вирішили повернутися в Україну.

Дозвіл на тимчасове перебування (карта побиту) дає українським біженцям доступ до польського ринку праці на термін видачі посвідки (максимально до 3 років), можливість міняти роботодавця без необхідності отримання нової карти побиту, а також вільного переміщення до інших країн Європи.

Відмовити або затримати видачу карти побиту можуть у разі, якщо громадянин України неправильно заповнив анкету чи подав неповний пакет документів. Наразі відсутня можливість подачі документів онлайн.

За приблизними даними, в Польщі на сьогодні може перебувати до 3 млн громадян України, приблизно мільйон з яких прибули після 24 лютого минулого року.