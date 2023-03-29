Негода спричинила часткове знеструмлення споживачів у 12 областях, – "Укренерго"

Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

У компанії зауважують, що споживання електроенергії у середу, 29 березня, підвищилось через похолодання, однак виробництва електроенергії достатньо для покриття підвищеного попиту. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності, а імпорт електроенергії відбувається на несуттєвому рівні.

Водночас через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

Так, у Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання. Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

"Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок погіршення погодних умов.