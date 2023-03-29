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Пенсійний фонд дозволив робити донати на пенсії. ІНФОГРАФІКА

пенсия

Пенсійний фонд запустив на своєму сайті електронний сервіс "Благодійні пожертви", який дозволить робити внески на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам.

"Можливо, ця опція буде цікавою для великих міжнародних організацій, бізнесів, які хочуть включитися в цей напрямок благодійності – підтримку людей старшого віку в Україні", – розказала заступниця керівника Офісу президента України Юлія Соколовська на брифінгу, передає LIGA.net.

Пожертви можуть бути адресними (на рахунок конкретному пенсіонеру) або знеособленими.

У першому випадку 70% суми буде йти для виплати пенсії обраному пенсіонерові, решту 30% – буде спрямовано на фінансування пенсій всіх пенсіонерів.

У разі здійснення знеособленої благодійної пожертви вся сума використовується для виплати пенсій у солідарній системі.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд запустив можливість купувати страховий стаж для майбутньої пенсії.

Пенсійний фонд дозволив робити донати на пенсії 01

Автор: 

Пенсійний фонд (411) пенсія (683)


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