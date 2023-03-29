Виробник автомобілів Skoda в Україні отримав 80 мільйонів прибутку

АТ "Єврокар", що випускає автомобілі Skoda у Закарпатські області і входить до групи компаній "Атол Холдинг", завершило 2022 рік з чистим прибутком у розмірі 80,35 млн грн, що на 24,7% більше аналогічного показника 2021 року.

Як повідомила компанія у оголошенні про проведення річних зборів акціонерів 28 квітня, у підсумку нерозподілений прибуток станом на початок 2023 року зріс на 55,3% – до 225,7 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Акціонери планують направити отриманий чистий прибуток на поповнення оборотних коштів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

За 2022 рік поточні зобов'язання "Єврокару" зросли на 31,8% – до 156,55 млн грн, а довгострокові – на 17,8%, до 1,42 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість склала 915 млн грн, збільшившись за рік на 20,5%, а активи в цілому зросли на 19,2% – до 2,06 млрд грн.

Власний капітал "Єврокара" на початок 2023 року становив 491,13 млн грн, зокрема статутний не змінився – 234,48 млн грн.

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Як повідомлялося, 2021 рік завод завершив із чистим прибутком 64,42 млн грн після збитку у розмірі 40,6 млн грн роком раніше, тоді акціонери також вирішили залишити прибуток у розпорядженні товариства.

"Єврокар" випускає легкові автомобілі із грудня 2001 року. Інвестиції у створення заводу склали $250 млн, були створені потужності для дрібновузлового складання автомобілів, збудовані будівлі зварювального та фарбувального цехів.

Завод з червня 2022 року відновив великовузлове складання (SKD) автомобілів Škoda, призупинене з початком вторгнення Росії в Україну.

За даними Auto-Сonsulting, у 2022 році, як і роком раніше, автомобілі Skoda зайняли четвертий рядок рейтингу продажів нових легкових авто в Україні – за рік було продано 2,84 тис. авто, що на 54% менше, ніж у 2021 році.

За даними НКЦПФР, станом на четвертий квартал 2022 року, понад 68,84% акцій АТ "Єврокар" володіє АТ "Атол Холдинг", бенефіціаром-контролером якого є Олег Боярин, ще 20% належать ТОВ "Простір Капітал", 10% – польській "Іберія Мотор Компані".