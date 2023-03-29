Польща закупить боєприпасів на $2,8 мільярда

Уряд Польщі затвердив програму щодо заохочення державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу країни збільшувати виробництво боєприпасів в інтересах польської армії та Збройних Сил України.

"Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення у справі національної програми, яка збільшить можливості виробництва боєприпасів у Польщі", – повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький під час пресконференції, передає Укрінформ.

Моравецький зазначив, що ця програма заохочуватиме як державні, так і приватні компанії, а також іноземних суб’єктів, аби вони здійснювали кроки щодо "створення в Польщі нових підприємств з виробництва боєприпасів".

За його словами, ці підприємства мають бути в різних місцях, адже російська агресія проти України показала, що Москва в перші місяці війни знищувала насамперед українські підприємства ОПК, які виробляли боєприпаси.

Як повідомив Моравецький, різке збільшення виробництва боєприпасів має відбутися у короткі проміжки часу – до 1-3 років, – оскільки "треба брати до уваги ризики російської загрози для Польщі і союзників".

Прем'єр Польщі зазначив, що разом з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном він відвідав кілька днів тому польське підприємство з виробництва боєприпасів Dezamet SA, де вирішувалося питання про різке збільшення виробництва боєприпасів калібру 155 мм, якого потребує, зокрема, Україна.

"Dezamet зараз має потужності виробництва кількадесяти тисяч снарядів і є можливість подвоїти виробництво за 2-3 роки. Я дав розпорядження керівництву підприємства якомога швидше збільшити виробництво разом із нашими партнерами", –- підкреслив польський прем’єр.

Він повідомив, що Варшава також створюватиме елементи, які дозволять збільшувати виробництво боєприпасів. У цьому контексті він закликав міжнародних партнерів, зокрема США та Південну Корею, до співпраці у цьому питанні.

За його словами, Варшава хоче найближчим часом з бюджету країни виділити до 2 млрд злотих ($870 млн) на інвестиції, призначені для виробництва боєприпасів.

Моравецький також поінформував, що уряд Польщі зобов’язався замовити на підприємствах ОПК 800 тис. снарядів на суму 12 млрд злотих (близько $2,8 млрд).

Міністри закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу 20 березня погодили план спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає постачання Україні 1 млн снарядів.