Російських зеків хочуть відправити на виробництво зброї, – ЗМІ

Російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) пропонує працевлаштувати засуджених на підприємствах корпорації "Ростєх", яка займається виробництвом зброї.

Про це голова ФСВП Аркадій Гостєв написав у листі до голови "Ростєху" Сергія Чемезова, пише російський "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання у "Ростєху", "можливості такої співпраці зараз опрацьовуються одразу за багатьма напрямами".

Він зауважив, що така робоча сила "не може бути задіяна безпосередньо на збиранні ракет чи літаків", але в окремих видах робіт, які не потребують високої кваліфікації, подібна "колаборація можлива".

Співрозмовник додав, що виправні установи можуть також стати постачальниками тари, спецодягу та "інших видів нехитрої продукції" та "надавати допомогу у будівництві об'єктів".

Джерело видання у російському авіапромі зазначило, що ув'язнені з середньотехнічною освітою в теорії можуть бути потрібні "на нескладних робочих спеціальностях, яких гостро не вистачає кожному підприємству".

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На думку джерела газети на російському ринку телеком-обладнання, ув'язнених можуть допустити до роботи в структурах "Ростєху", які виробляють "складові частини обладнання, наприклад, плати, електронні блоки тощо". До виробництва обладнання для критичної інфраструктури та кінцевих виробів, які випускають за держзамовленням, їх не пропустять служби безпеки, зазначив співрозмовник.

При цьому найбільш затребуваною може виявитися жіноча праця.

"У нас на підприємстві жінки здебільшого працюють на конвеєрному складанні та при пайці компонентів на плати. Практика показує, що вони посидючіші, акуратніші та терплячіші, ніж чоловіки", – розповів співрозмовник видання.

Як повідомлялося, з червня 2022 року засуджених чоловіків із російських колоній направляють для участі у війні проти України. За даними російських ЗМІ, спочатку вербувати "зеків" почала приватне терористичне угрупування "Вагнер", а з осені минулого року до цієї практики долучилося і Міноборони РФ. В листопаді 2022 року таку практику узаконив Владімір Путін.