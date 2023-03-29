"Укрнафта" планує вперше за останні роки збільшити видобуток нафти

"Укрнафта" планує збільшити видобуток нафти у 2023 році до 1,45 млн тонн, а газу – до 1,03 мільярда кубометрів.

Про це заявив директор "Укрнафти" Сергій Корецький на зустрічі з представниками паливного ринку, повідомляє пресслужба компанії.

"80% з цього приросту компанія може забезпечити з наявних родовищ, для чого фахівці до 1 травня готують процедуру для залучення партнерів і ранжують всі ділянки та свердловини залежно від їх перспективності", – цитує пресслужба компанії Корецького.

Він уточнив, що частину свердловин "Укрнафта" може бурити власними силами, а на частину родовищ планується залучати партнерів – професійних фахівців з України та інших країн.

Голова "Укрнафти" додав, що ще 20% додаткового видобутку компанія буде здатна отримати шляхом придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин у майбутньому.

Він уточнив, що зараз компанія має 3700 нафтових та газових свердловин та 89 родовищах, а також мережу із 451 АЗС майже у всіх регіонах країни.

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Як повідомлялося, "Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6% – до 1,37 млн тонн.

Голова компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензору розповідав, що історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році – 3,9 млн тонн, з того часу він поступово знижувався.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.