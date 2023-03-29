У Раді закликали відновити перевірки закладів громадського харчування через куріння кальянів

88% закладів громадського харчування в Україні порушують антитютюнове законодавство щодо куріння кальянів.

Про це повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький під час круглого столу.

Радуцький нагадав, що в грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон № 2899-IV, який посилює антитютюнові обмеження. Основні нововведення були наступні: прилади для нагріву прирівняли до цигарок, заборонили рекламу пристроїв для куріння, ввели медичне попередження на упаковці пристроїв для куріння, а на пачках цигарок збільшили до 65% від площі упаковки, заборонили цигарки з ароматизаторами.

Деякі норми, серед яких стаття 13 закону, набули чинності 11 липня 2022 року. Вона передбачає заборону куріння сигарет для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та е-сигаретами у визначених громадських місцях – у транспорті, приміщеннях закладів ресторанного господарства, вокзалах, навчальних і робочих приміщеннях та інших місцях загального користування.

"На жаль, українці масово порушують положення закону, які почали діяти в липні 2022 року. Із березня 2022 року в країні діє мораторій на перевірку бізнесу, тому державним органам складно реагувати на скарги громадян. Громадський моніторинг виявив, що 20% закладів громадського харчування порушують антитютюнове законодавство. Водночас 80% українців підтримують загалом посилення обмежень для курців", – зазначив Радуцький.

Він підкреслив, що особливо критична ситуація із курінням кальянів. Так, за даними громадського моніторингу, 88% закладів в Україні порушують закон.

За результатом зустрічі була затверджена резолюція, серед ключових положень якої наступне: МОЗ має прискорити затвердження механізму перевірки закладів громадського харчування на дотримання антитютюнового законодавства, Держспоживслужба – провести роз’яснювальну роботу із бізнесом, громадські організації – посилити інформаційну роз’яснювальну роботу серед громадян.

"Також зазначу, що потрібно посилювати інформаційну кампанію щодо антитютюнових змін у законодавстві. За даними опитування, лише 48% українців знають про нові заходи. Це критично низький показник", – додав Радуцький.