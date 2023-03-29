Україна отримала ще $1,25 мільярда грантової допомоги від США

Сьогодні, 29 березня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від уряду США.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надійшли через Цільовий фонд Світового банку, у рамках четвертого додаткового фінансування для Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

"Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО", – зазначається у повідомленні.

Мінфін уточнює, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США вже $15,5 млрд у формі грантів.

Як повідомлялося, 27 лютого Україна отримала перший транш у $1,25 млрд із нещодавно оголошеного США пакету допомоги на $2,5 млрд, які планується виділити в лютому та березні цього року.

28 березня Кабінет міністрів схвалив залучення другого гранту від США у розмірі $2,5 млрд через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку.