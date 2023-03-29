"Полтававодоканал" купив люксовий мінівен Hyundai за 2,1 мільйона

КП "Полтававодоканал" Полтавської обласної ради 23 березня за результатами тендеру замовило фірмі "Хюндай Центр Полтава" мінівен за 2,1 млн грн.

Як повідомляється в системі "Прозорро", у квітні в Полтаву поставлять мікроавтобус на дев’ять місць Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT із переднім приводом, дизельним двигуном об’ємом 2,2 л та автоматичною коробкою передач. Гарантійний строк складає п’ять років, або 100 тис. км пробігу, передають Наші гроші.

Автомобіль має фронтальні та бокові подушки для водія і переднього пасажира, круїз-контроль, клімат-контроль, задній парктронік, камеру заднього виду, підігрів передніх сидінь і керма, складані дзеркала з електроприводом.

Утім, технічна специфікація не дозволяє точно визначити, яку саме дев’ятимісну комплектацію купили – Business або Business+. Наприклад, із неї незрозуміло, шкіряною чи текстильною має бути оббивка сидінь, бо вказано обидва варіанти.

Нині в салонах автомобілі з переднім приводом та автоматичною коробкою передач у комплектації Business продають за 1,73 млн грн, а в комплектації Business+ – за 1,88 млн грн. При цьому замовник додатково вимагав ще й зимову гуму, захисну бронеплівку, антикорозійну обробку та тонування автомобіля.

Єдиним конкурентом була місцева фірма "Завод Автоснаб" Олексія Пєлєвіна та директора Максима Пєлєвіна, який володіє місцевою "Лада-Сервіс" з Ігорем Ігушем.

Місцевий "Хюндай Центр Полтава" на чолі з Вікторією Білоус належить двом фірмам – "Мотор Інвест" і "Сіо-А". Херсонською "Мотор Інвест" володіють Наталія Гарнага та Балнур Байзакова. Засновниками київської "Сіо-А" є Тетяна Чистякова і ПАТ "ЗНКІФ "Сова", основним акціонером якого є Володимир Свинарчук. Колись серед бенефіціарів "Хюндай Центр Полтава" був партнер п’ятого президента України Петра Порошенка, колишній перший заступник секретаря РНБО України Олег Гладковський (Свинарчук).

Керівником КП "Полтававодоканал" є Василь Воротинцев.