Китай позичив $240 мільярдів країнам за проєктом "Один пояс, один шлях"

Китай витратив $240 млрд на допомогу 22 країнам, що розвиваються, у період з 2008 по 2021 роки, для погашення заборгованостей за проєктами в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях".

Згідно зі звітом дослідників зі Світового банку, Гарвардської школи Кеннеді, AidData та Кільського інституту світової економіки, майже 80% кредитів було надано між 2016 і 2021 роками, в основному країнам із середнім рівнем доходу, включно з Аргентиною, Монголією та Пакистаном, пише Reuters.

Як зазначається, Китай позичив сотні мільярдів доларів на будівництво інфраструктури в країнах, що розвиваються, але з 2016 року кредитування припинилося, оскільки багато проєктів не принесли очікуваних фінансових дивідендів.

"Пекін, зрештою, намагається врятувати власні банки. Ось чому він втягнувся в ризикований бізнес міжнародної допомоги", – сказала колишня головна економістка Світового банку та одна з авторів дослідження Кармен Рейнхарт.

Згідно з дослідженням, обсяг китайських позик країнам, які перебувають у скрутному становищі, зріс з менш ніж 5% портфеля закордонних кредитів у 2010 році до 60% у 2022 році.

Найбільше отримала Аргентина – $111,8 млрд, за нею йдуть Пакистан – $48,5 млрд і Єгипет – $15,6 млрд. Дев'ять країн отримали менше $1 млрд.

Своп-лінії Народного банку Китаю становлять $170 млрд фінансування порятунку, зокрема в Суринамі, Шрі-Ланці та Єгипті. Перехідні кредити або підтримка платіжного балансу державними банками Китаю оцінюються в $70 млрд, а пролонгація обох типів кредитів сягнула $140 млрд.

Позики допомоги в основному зосереджені в країнах із середнім рівнем доходу, на які припадає чотири п’ятих позик, через ризик, який вони становлять для балансів китайських банків, тоді як країнам з низьким рівнем доходу пропонуються пільгові періоди та продовження терміну погашення.

Китай веде переговори про реструктуризацію боргу з такими країнами, як Замбія, Гана та Шрі-Ланка, і його критикують за гальмування цих процесів. У відповідь він закликав Світовий банк і Міжнародний валютний фонд також запропонувати полегшення боргів.