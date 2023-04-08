Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень майже втричі

Чистий продаж доларів Національним банком знизився цього тижня до $125,3 млн з $343,2 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Із 3 по 7 квітня він придбав $1 млн, тоді як за три попередні тижні купівля ним валюти була відсутня.



На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав лише 0,05 грн – близько 37,7 грн/$1: у середині тижня його курс опускався до 37,2 грн/$1, проте до кінця тижня він відіграв падіння, при цьому спред на ринку трохи розширився.



Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $62,3 млн, тоді як продав $7, 37 млрд.



Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в березні знизився до $1,67 млрд з $2,43 млрд у лютому і $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні.



У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд – до $31,88 млрд.