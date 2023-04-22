Нацбанк позбавив ліцензій страхову компанію "Рік-Автогарант" (оновлено)

Національний банк України анулював ліцензії ТДВ "Страхова компанія "Рік-Автогарант" у зв’язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства.

Відповідне рішення правління Національного банку набирає чинності з 21 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

Страховика позбаивли ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Згідно з останньою поданою ТДВ "СК "Рік-Автогарант" звітністю за 2022 рік станом на кінець 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 7,8 млн грн, вартість активів – 41,58 млн грн, страхові резерви – 3,92 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,02%.

За даними реєстру юросіб, бенефіціаром ТДВ "СК "Рік-Автогарант" вказаний львівський підприємець Роман Була.

Власник компанії у коментарі БізнесЦензору пояснив анулювання ліцензій планами про об'єднання бізнесу з іншою страховою компанією.

"У зв’язку із загальними тенденціями змін на страховому ринку, які передбачають укрупнення учасників цього сегменту ринку послуг, мною було прийнято рішення про приєднання СК "Рік Авто Гарант" до однієї із потужних страхових компаній з іноземним капіталом, задля розширення переліку послуг та подальшої плідної роботи на страховому ринку України. У зв’язку із чим було подано до НБУ клопотання про анулювання ліцензій", – наголосив Роман Була.

Він додав, що відкликання ліцензій не вплине на виконання страховою компанією своїх зобов’язань перед застрахованими особами та попросив клієнтів звертатися з усіх питань до менеджменту компанії.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національний банк анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховим компаніям "Інгосстрах" та "Провідна".