Нацбанк позбавив ліцензій страхову компанію "Рік-Автогарант" (оновлено)
Національний банк України анулював ліцензії ТДВ "Страхова компанія "Рік-Автогарант" у зв’язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства.
Відповідне рішення правління Національного банку набирає чинності з 21 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.
Страховика позбаивли ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Згідно з останньою поданою ТДВ "СК "Рік-Автогарант" звітністю за 2022 рік станом на кінець 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 7,8 млн грн, вартість активів – 41,58 млн грн, страхові резерви – 3,92 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,02%.
За даними реєстру юросіб, бенефіціаром ТДВ "СК "Рік-Автогарант" вказаний львівський підприємець Роман Була.
Власник компанії у коментарі БізнесЦензору пояснив анулювання ліцензій планами про об'єднання бізнесу з іншою страховою компанією.
"У зв’язку із загальними тенденціями змін на страховому ринку, які передбачають укрупнення учасників цього сегменту ринку послуг, мною було прийнято рішення про приєднання СК "Рік Авто Гарант" до однієї із потужних страхових компаній з іноземним капіталом, задля розширення переліку послуг та подальшої плідної роботи на страховому ринку України. У зв’язку із чим було подано до НБУ клопотання про анулювання ліцензій", – наголосив Роман Була.
Він додав, що відкликання ліцензій не вплине на виконання страховою компанією своїх зобов’язань перед застрахованими особами та попросив клієнтів звертатися з усіх питань до менеджменту компанії.
Як повідомлялося, наприкінці березня Національний банк анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховим компаніям "Інгосстрах" та "Провідна".
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У зв'язку із тим, що вчора та сьогодні в мережі поширилась інформація про анулювання Нацбанком ліцензій СК «Рік Авто Гарант», я, Була Роман, вважаю за необхідне, як власник компанії, довести до відома громадськості наступну інформацію:
СК «Рік Авто Гарант» 10 років успішно і абсолютно прозоро працює на ринку страхування України та за весь цей час не мала жодних претензій з боку контролюючих органів та регулятора ринку. Однак, у зв'язку із загальними тенденціями змін на страховому ринку, які передбачають укрупнення учасників цього сегменту ринку послуг, мною було прийнято рішення про приєднання СК «Рік Авто Гарант» до однієї із потужних страхових компаній з іноземним капіталом, задля розширення переліку послуг та подальшої плідної роботи на страховому ринку України. У зв'язку із чим було подано до НБУ клопотання про анулювання ліцензій.
Запевняю усіх клієнтів СК «Рік Авто Гарант», що оприлюнена в мережі інтернет інформація жодним чином не вплине на виконання належною мені страховою компанією своїх зобов'язань перед застрахованими особами, що вважаю своїм безумовним обов'язком добропорядного підприємця, львів'янина та християнина.
З усіх питань, що можуть виникати у клієнтів СК «Рік Авто Гарант» у зв'язку із оприлюдненою інформацією, прошу звертатись до менеджменту компанії, де Вам нададуть вичерпну інформацію з усіх питань.
Слава Україні