Нацбанк суттєво покращив прогнози зростання економіки та інфляції

На тлі швидкого відновлення енергетичної системи, а також м’якої фіскальнрї політики Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"За реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання", – зазначили в НБУ.

У Нацбанку очікують, що зниження безпекових ризиків із наступного року, що припускається в базовому сценарії прогнозу регулятора, сприятиме прискоренню економічного зростання – до 4,3% у 2024 році та до 6,4% – у 2025 році.

НБУ прогнозує, що деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї. Крім того, очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів.

Водночас Нацбанк суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році – тепер регулятор прогнозує її сповільнення до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.

"Послабленню цінового тиску в наступні роки насамперед сприятиме зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням прогнозу НБУ. За таких умов прогнозується поліпшення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів та виробничих потужностей. З огляду на це НБУ очікує, що інфляція знизиться у 2024 році до 9,6%, а в 2025 році – до 6%", – уточнює Нацбанк.

Нагадаємо, Національний банк у січні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі. Здебільшого це пов’язано із переглядом базового сценарію, який тепер передбачає продовження повномасштабної війни до початку 2024 року.

Водночас Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7%. У жовтневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 20,8%.