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Новини
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Нацбанк суттєво покращив прогнози зростання економіки та інфляції

ввп

На тлі швидкого відновлення енергетичної системи, а також м’якої фіскальнрї політики Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"За реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання", – зазначили в НБУ.

У Нацбанку очікують, що зниження безпекових ризиків із наступного року, що припускається в базовому сценарії прогнозу регулятора, сприятиме прискоренню економічного зростання – до 4,3% у 2024 році та до 6,4% – у 2025 році.

НБУ прогнозує, що деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї. Крім того, очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів.

Водночас Нацбанк суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році – тепер регулятор прогнозує її сповільнення до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.

"Послабленню цінового тиску в наступні роки насамперед сприятиме зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням прогнозу НБУ. За таких умов прогнозується поліпшення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів та виробничих потужностей. З огляду на це НБУ очікує, що інфляція знизиться у 2024 році до 9,6%, а в 2025 році – до 6%", – уточнює Нацбанк.

Нагадаємо, Національний банк у січні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі. Здебільшого це пов’язано із переглядом базового сценарію, який тепер передбачає продовження повномасштабної війни до початку 2024 року.

Водночас Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7%. У жовтневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 20,8%.

Автор: 

ВВП (1136) НБУ (9266)


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Топ коментарі
+5
- Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?

(Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок")
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27.04.2023 15:25
+5
Ще одна новина з рубрики: "Після закінчення війни цього року".
Що відбувається?
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27.04.2023 15:31
+3
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27.04.2023 15:27
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В зростання інфляції, я вірю...
Тут Світан правий - кожному українцю по мільйону!
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27.04.2023 14:41 Відповісти
Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте десять миллионов...
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27.04.2023 15:39 Відповісти
- Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?

(Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок")
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27.04.2023 15:25 Відповісти
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27.04.2023 15:27 Відповісти
"хуже нє будєт"
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27.04.2023 15:30 Відповісти
Ще одна новина з рубрики: "Після закінчення війни цього року".
Що відбувається?
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27.04.2023 15:31 Відповісти
Все дуже просто,люди пестаюиь боятись кацапів,і починають інвестувати,ті хто хотів.Цілий рік боялись,вагались,роздумували,а в цей час потихеньку заробляли.Так само як в 2014 і 2015,перебоялись і почалось відновлення економіки.Зараз набагато складніша ситуація,але і підтримка союзників в рази потужніша!
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27.04.2023 15:58 Відповісти
"зменшення безпекових ризиків" - це, все ж, не так просто. За рахунок чого планується досягти такого фактору? Результати контр-наступу може передбачити лише арєстович і подоляк.

"яке є основним припущенням прогнозу НБУ".
Припустити "я так хочу" і побудувати на цьому весь прогноз? Воно так не робить.
Має бути якась інфа, що дозволяє зробити таке припущення.
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27.04.2023 16:10 Відповісти
і сусідня новина "Україна наполегливо працює над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків", теж не може бути пояснена лише фактором "люди пестають боятись кацапів"
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27.04.2023 16:13 Відповісти
Яка економіка? Її нема. Залишилася тільки інфляція
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27.04.2023 16:22 Відповісти
Так самокатчик 40% роста обещал в 2019 году..
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27.04.2023 17:08 Відповісти
Як на економіці зробити собі рейтинг? А дуже просто, маючи монобільшість і незаперечну вдалу в Україні, потрібно спочатку економіку зщагнати нижче плінтуса, всеодно ніхто не звільнить, демонстрації заборонені. А потім перед виборами показувати кожного дня добутих відро вугілля, чи мішок пшениці і показники економіки різко підуть вверх.
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27.04.2023 21:02 Відповісти
******* ФСБ КВН
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27.04.2023 23:26 Відповісти

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