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Новини
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Порушує угоду з МВФ: Нацбанк і Мінфін розкритикували рішення Ради про повернення доплат військовим

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів вважають, що ухвалена Верховною Радою поправка про відновлення доплат військовослужбовцям у тилу порушує зобов’язання уряду України перед МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Про це голова Нацбанку Андрій Пишний заявив на пресбрифінгу.

"Реалізація цього рішення достатньо суттєво підважить у даному випадку домовленості, взяті у рамках меморандуму з МВФ", – сказав Пишний.

Він зауважив, що наразі відповідний закон не підписано і зараз "відбувається певний юридичний процес", пов'язаний з його ухваленням, який триватиме декілька тижнів.

Своєю чергою розкритикував це рішення і міністр фінансів Сергій Марченко.

"Так зване повернення виплат, це не про інтереси армії, це кроки які роблять нас більш вразливими... Ризик прийняття популістичних рішень, які є абсолютно не прорахованими, є надзвичайно високим", – заявив Марченко у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

З огляду на це він запропонував відновити дію 52-ї статті Бюджетного кодексу, яка встановлює порядок і процедури внесення змін до держбюджету.

"Під час війни ми не застосовуємо зараз цю статтю, вона призупинена. Але маємо її відновити, тому що ситуація з бюджетом повинна бути під контролем, щоб не створити ризики невиконання бюджету і, відповідно, ризики для програми (з МВФ, – ред.). Це дуже важливо, щоб уряд контролював будь-які зміни до бюджету", – наголосив Марченко.

Читайте також: У Раді заблокували законопроєкт, який повертає доплати військовим по 30 тисяч

Як повідомлялося, 10 квітня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", врахувавши поправку про відновлення виплат доплат військовослужбовцям та співробітникам низки інших органів влади.

Відповідною поправкою на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн, не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Водночас голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що на виконання цього рішення потрібно додатково знайти 154 млрд грн, у державному бюджеті ці кошти не передбачені.

Нагадаємо, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не отримуватимуть доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.

Автор: 

виплати (465) держбюджет (1568) Мінфін (2928) НБУ (9266) військовослужбовці (310)


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Топ коментарі
+38
Та МВФ все рівно - ваша задача найти фінансування, і створити розумний алгоритм виплат. Воєнкоми машини по $250 тис. купляють, закупки МО з космічними цінами, та інше але ніт *****, МВФ винний.є
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27.04.2023 15:02
+34
Ге ж.
Інша річ - доплати та премії собі, гладким та успішним!
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27.04.2023 14:58
+27
Нацбанк і Мінфін, може ви підете воювати???? І потім будете розповідати, як мало платять в ЗСУ!!!!!!
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27.04.2023 15:05
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Ге ж.
Інша річ - доплати та премії собі, гладким та успішним!
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27.04.2023 14:58 Відповісти
порушує 11-ту ЗЄлину заповідь
в кам'яних скрижалях одержаних ним від БаблоМойського на горі Сіон вибито:

№11. Не доплачуйте Воїнам ЗСУ 30 тис. гривень

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27.04.2023 15:35 Відповісти
Херлуф Бідструп актуальний, як ніколи!

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27.04.2023 15:56 Відповісти
Потрібно підняти подоходний податок з фізичних осіб з 17 до 38%, це додасть додаткові 125 млрд. грн
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28.04.2023 11:58 Відповісти
Резников и остальные гниды должны сидеть с конфискацией за эту премию украденную у военных !!! Все кто служит поймут о чем я говорю .... Это чистый саботаж который нам уже сейчас выходит боком с комплектацией ... Война продолжается а это реально подрыв боеспособности
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27.04.2023 19:42 Відповісти
Та МВФ все рівно - ваша задача найти фінансування, і створити розумний алгоритм виплат. Воєнкоми машини по $250 тис. купляють, закупки МО з космічними цінами, та інше але ніт *****, МВФ винний.є
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27.04.2023 15:02 Відповісти
Нацбанк і Мінфін, може ви підете воювати???? І потім будете розповідати, як мало платять в ЗСУ!!!!!!
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27.04.2023 15:05 Відповісти
Нє-нє-нє. Вони будуть писати дурнуваті меморандуми, пропонувати їх МВФ, а потім посилатися на те, що ніби то МВФ це вимагав. А МВФ ніколи нічого не вимагає - він просить уряд-позичальника написати меморандум про фінансові перспективи і потім або приймає меморандум уряду- позичальника і видає кредит, або просить написати інший меморандум.
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27.04.2023 20:42 Відповісти
Щоб ці зельониє ще не придумали? Ще трохи, і марсіяни ноту протесту пришлють.
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27.04.2023 15:07 Відповісти
Без военных уже б не было ни Минфина,ни национального банка.
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27.04.2023 15:11 Відповісти
були би, може вони чекали "визволителів", а військові їм обломили
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27.04.2023 17:10 Відповісти
Бл, вам уже на картинках показали де ці гроші взяти ви бл мерзотники. Що в кармані вже гріють ногу бл, як же це взяти і віддати свої чесно вкрадені якимось там солдатам. Вам усій шоблі дуже пощастить , якщо після війни ви втигнитн здриснути за кордон.
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27.04.2023 15:15 Відповісти
Хай МВФ переїздить до Бахмуту якщо щось не подобається...
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27.04.2023 15:18 Відповісти
зедурні лайно кидають, а їхати до Бахмуту має МВФ?!
А чому не зелена пошість?
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27.04.2023 17:23 Відповісти
Нехай у Бахмут їдуть ті, хто той Меморандум писав і пропонував. Тобто УРЯД УКРАЇНИ.
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27.04.2023 20:44 Відповісти
А до чого тут поліцейські у західних областях? Що - у поліції на Закарпатті роботи побільшало, чи вона стала небезпечнішою? Питання тільки про вйськових - тих, яких тимчасово вивели на ротацію, а не тих, що на Закарпатті тунелі охороняють.
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27.04.2023 15:19 Відповісти
Тобто, коли КМУ (і мінфін в тому числі) розробляли бюджет 2023, то гроші були. Навіть яйценосний хизувався, що зекономив на відміні доплат військовим 100млрд. А тепер і грошей нема, і МВФ проти, і на Землю впаде небесна твердь.

То куди ж поділися гроші, курви брехливі? Я вже не кажу про збільшення бюджету на сектор оборони та безпеки на більш, ніж пів тріліона!

ДЕ ГРОШІ, ЗІН???
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27.04.2023 15:33 Відповісти
Тобто, поради МВФ щодо наднизьких податків у розвиваючих країнах не засмучує?
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27.04.2023 15:37 Відповісти
А у них все так - тут бачу, а тут не бачу.

Причому вони посилаються на меморандум з МВФ, не даючи прямого посилання на будь-який конкретний пункт. Бо це є відвертойю маніпуляцією та брехнею.

Нікому в МВФ у голову не прийде під час війни обмежувати будь-що, що стосується оборони України та ЗСУ.
Таке може прийти у голови виключно ЗЕленим ******.
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27.04.2023 15:50 Відповісти
Так саме зЕлені і писали меморандум, а не МВФ. Меморандум ЗАВЖДИ ПИШЕ УРЯД країни-позичальника. А МВФ його або схвалює, або не схвалює.
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27.04.2023 20:47 Відповісти
МВФ про це навіть не знає !
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27.04.2023 16:37 Відповісти
То нехай Пишний та Марченко беруть автомати і йдуть на передову в окопи...
Або кинуть сім'ї і посидять за 20100 грн в прифронтовій зоні до закінчення війни.
Розумні , чужими руками жар загрібать.
Якщо навіть бієць в тилу,він не бачить родину місяцями,то повинна бути матеріальна компенсація за це,щоб діти захисника мали за що жити.
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27.04.2023 15:43 Відповісти
Щось мені підказує, що вони тупо брешуть!
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27.04.2023 15:43 Відповісти
Воно так буває, коли керівниками Міністерств призначають не відповідальних професіоналів, а сосок Єрмака.

Тоді зненацька від них монжа взнати, що це МВФ проти доплат у ЗСУ, а не ЗЄрмак.
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27.04.2023 15:46 Відповісти
Можна було перераспределіть гроші з доріг та "марахвону".
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27.04.2023 15:49 Відповісти
Патріотів садять,у солдатів на 14-му місяці війни гроші позабирали. Радуйтесь 73% ублюдків,скоро вас (і нажалі і нас з вами) привидуть у стойло аля "совєтскій саюз",бо схоже вся правляча верхушка виключно на кацапів робить
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27.04.2023 15:49 Відповісти
а на яйці по 17 грошви не бракує? чи проти цього мвф не має заперечень?
а зеленим рєб'ятам-підарятам можу порадити, де пошукати гроші: на фінансуванні к'аналів дом, зе-лупамарафону, усіи їхнім пропагандонам, можна суддям та їм подібним підарам урізати зарплати/пенсії, etc.
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27.04.2023 15:49 Відповісти
От про солдатів МВФ "написав", а про яйця не написав. Тому можна.

От тільки хай покажуть, де там в меморандумі з МВФ таке написано.
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27.04.2023 15:52 Відповісти
Про МВФ влада згадує тоді, коли в неї немає інших аргументів. Як же гидко...
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27.04.2023 16:27 Відповісти
сама зевлада є гидотою. Тож і дії її гидкі.
Гірше них тільки те, що обрало цю наволоч - 73 дупоголових.
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27.04.2023 17:26 Відповісти
Для себе бабло було. В необмежених кількостях.
https://www.epravda.com.ua/news/2012/11/22/346232/
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27.04.2023 16:31 Відповісти
Як легко брехати в цій країні, легше ніж в який їншій. Так легко як повітрям дихати.
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27.04.2023 16:34 Відповісти
Порушує угоду з МВФ: Нацбанк і Мінфін розкритикували рішення Ради про повернення доплат військовим Джерело: https://biz.censor.net/n3414800
Ось де найбільше агентів кремля.
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27.04.2023 20:23 Відповісти
НБУ та мынфін не бачать куди йдуть гроші від продажу зерна виведення грошей олігархами в офшори знизили рентні платежі надрокористувачам тим же олігархам збитковому нафтогагу та іншим деркомпаніям платять премії за збитковість наглядовим радам також менежмент держбанків захмарні зарплати отримує та ще багато чаго ці керівники не бачать лише оббирають військових.
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28.04.2023 09:08 Відповісти
Відпускайте всіх непридатних, небажаючих і прочіх непотрібних додому. Заробляти гроші. Для робіт типу їдальня, прибирання, і прочі подсобні роботи можна залучати місцевих цивільних. При відсутності армійських зайобів і проживанню дома з сім'єю думаю можна легко найти на зарплату і вдвічі меншу ніж у "солдат". Якщо полюдські все оптимізувати, то можна наекономиті і побільше необхідних 100 лярдів. Правда тоді ніззя буде гордитися що у нас армія аж цельний мільйон, і знущатися тиловим хероям командирам ні з кого буде.
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28.04.2023 09:38 Відповісти
Воїни, які в любий час можуть піти в пекло війни отримують менше кур'єра Глобо. Ви совість маєте зелені ублюдки?
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28.04.2023 10:28 Відповісти
жаль, что СБУ не занимается своим делом (кроме боевого подразделения, воюющего на фронтах)... агентура кацапов позанимала ключевые посты от президента до поганого депутата, а те, кто должен защищать державность Украины, просто молчат... дурные? наверное, не все... просто ключевые посты тоже позанимала вражеская агентура... а так как за 30 лет существования СлаБоУмных они профессиональной работой не занимались, только бизнес тормошили, то и профессионалов не осталось... а назначенный татаровым малюк хоть и имеет вид большого гражданина, но серого вещества там как у г... вернее мозгов много, а реального серого вещества почти ноль...
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28.04.2023 10:42 Відповісти
Всі такі розумні, диванна армія. Наші військові заслуговують на набагто більше ніж мізерні 30 тисяч, проте спочатку треба знайти фінансування і робити всі кроки виважено, а не голословно щось обіцяти і потім не дотримуватись обіцянок.
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28.04.2023 13:25 Відповісти
Куди нам до вас?
І лизнуть, і дулю тиконуть.
Фінансування найдено, та доведеться відмовитися від потоків. Куди простіше перевести стрілки на МВФ.
Цікаво, в якому саме пунктрі угоди зазначено, що зарплати потрібно урізати саме військовим?
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28.04.2023 14:16 Відповісти
Голова НБУ Пишний приїхав сьогодні на роботу на Rolls-Royce за декілька мільйонів
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28.04.2023 14:06 Відповісти
а що мвф на пару з нбу і мінфіном не в курсі, що в Україні ВІЙНА???
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28.04.2023 15:28 Відповісти
Мразота зелёная,себе любимым они не забыли повысить зарплату.И МВФ ничего против этого не имел.
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28.04.2023 19:31 Відповісти

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