БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
91 164 20

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання працівників від мобілізації

зсу,мобілізація

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, встановивши чіткі строки ухвалення рішення про бронювання.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами передбачено, що органи державної влади мають передати отримані від підприємств списки до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) для їх перевірки та погодження у строк не більше ніж 5 робочих днів.

Своєю чергою Генштаб СЗУ (СБУ або СЗР) мають погодити та подати ці списки Міністерству економіки у строк не більше ніж 10 робочих днів.

Після цього Мінекономіки має ухвалити рішення про бронювання військовозобовʼязаних у строк не більше ніж 5 робочих днів, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж 5 робочих днів мають зарахувати військовозобовʼязаного на спеціальний військовий облік.

Як повідомлялося, раніше українські IT-компанії нарікали на труднощі з оформленням бронювання військовозобов’язаних співробітників відповідно до нового порядку. Зокрема, найбільший в країні IT-роботодавець "ЕРАМ Україна" подав на розгляд списки за новим порядком ще у лютому, однак станом на середину квітня результатів не отримав.

Читайте також: Мінцифри спростило бронювання співробітників від мобілізації для ІТ-компаній

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

  • загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
  • сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
  • підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
  • підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
  • у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
  • розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;
  • підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Автор: 

Кабмін (7745) бронювання (200) мобілізація (467)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+12
В країні було 5 мільйонів держ службовців, минимум 1 мільйон можна призвати.
Окрема Армія наступу..
На жаль вони навпаки наступають тільки на державні гроші, свободи та права громадян.
показати весь коментар
28.04.2023 16:41
+6
А у батальону Монако є усі ці вимоги? То йдіть та забірайте їх воювати!
показати весь коментар
28.04.2023 16:26
+5
Оце найважливіше...."підприємство є резидентом "Дія Сіті". ..
показати весь коментар
28.04.2023 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у батальону Монако є усі ці вимоги? То йдіть та забірайте їх воювати!
показати весь коментар
28.04.2023 16:26 Відповісти
написано, що достатньо відповідати трьом вимогам.

всі бійці ботальйону Монако :

-сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

- у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

- розмір зарплати на підприємстві - не менше середньої зарплати по регіону;
показати весь коментар
28.04.2023 18:38 Відповісти
Воювати хто буде? Заброньовали більше ніж в ЗСУ наловили, з яких лише 28 тис. оборонка - решта *** пойми хто, хитрозроблених.
показати весь коментар
28.04.2023 16:32 Відповісти
Світло в основі маєш? Газ, воду, тепло взимку? Продукти у магазинах купуєш? Невже думаєш що все це береться нізвідки?
показати весь коментар
28.04.2023 17:47 Відповісти
90% хлопців які вже більше року в окопах вже завтра поміняються місцями, з вами "незамінними" ухилянтами.
показати весь коментар
28.04.2023 18:10 Відповісти
Ти з окопу пишеш? Є час писати з окопу?
показати весь коментар
28.04.2023 19:32 Відповісти
крім світла і газу у нас ще є ахметов пінчук коломойський і клоунська корупція яка і підштовхнула ***** на нас напасти, Більше року війни а клоуни ще досі не розібрались кого призивати!!! ахметова не можна, ментів і прокурорів - недоторкана каста, суддів тоже, ну і чим ці гниди відрізняються від простого селюка з 10 повістками???
показати весь коментар
28.04.2023 21:31 Відповісти
Що до броні то більш-менш зрозуміло, але в мене сусідів напів дурників забрали. Не знаю що в них у мед. Книжках записано, але ці люди працювали на підприємстві на легкій праці(зелене господарство). Такіх підприємство брало за для пільг(береш інваліда-платиш менше податків). І тут повістка, мед.комісія, і за 2 тижні вони вже служать
показати весь коментар
28.04.2023 16:39 Відповісти
Оце найважливіше...."підприємство є резидентом "Дія Сіті". ..
показати весь коментар
28.04.2023 16:40 Відповісти
В країні було 5 мільйонів держ службовців, минимум 1 мільйон можна призвати.
Окрема Армія наступу..
На жаль вони навпаки наступають тільки на державні гроші, свободи та права громадян.
показати весь коментар
28.04.2023 16:41 Відповісти
Ага, ще Коломойського з Ахметовим, Фірташем і Пінчуком призвати щоб вони були на перщій лінії в окопах з калашами.
Вояки ще ті.
показати весь коментар
28.04.2023 23:59 Відповісти
ахах, якщо призвати ахметова чи любого прокурора то в окопі не буде калашів а буде нормальна зброя, екіпіровка і навіть дрон з джипом -вони ж ціле життя крали не щоб так просто здохнути, це вам не колгоспник в одних трусах призваний
показати весь коментар
29.04.2023 08:35 Відповісти
Вивчай інформацію та цифри, чи ти держ службовець?

5,7 мільйона бюджетників з 15 мільйонів працездатних
порахували депутати, озвучів Олег Гетьман, Сергій Міхно
показати весь коментар
30.04.2023 16:54 Відповісти
Не плутай бюджетників з держслужбовцями. Станом на червень 2022 р. є 237 тис держслужбовців, не враховуючи службових осіб органів місцевого самоврядування плюс 134 тисячі поліцейських, 30 тисяч працівників СБУ, 60 тисяч працівників Держвної прикордонної служби - до речі, із зрозумілих причин їх чисельність була нещодавно збільшена на 7 тисяч, з цих 60 тис майже 50 тис - військовослужбовці.
показати весь коментар
05.05.2023 21:01 Відповісти
Ціфри наведені маніпуляційні практично з единого марафону, з відкритих джерел держ службовців до війни було 5 мільйонів, бюджетникі це хто? гроші звідки отримають? З тумбочки?
показати весь коментар
05.05.2023 21:21 Відповісти
Я тобі надаю цифри від НАЗК. Найбільше держслужбовців було у 2013 році. На 31.03.2023 їх 166 тис. без урахування тимчасово окупованих територій. Ти взагалі собі уявляєш 5 млн. Ти в школі вчився? Вчителі, лікарі, навіть службовці органів самоврядування це бюджетники. А бюджети є державний і є місцевий. І що можна ще доказати лютневому боту?
показати весь коментар
06.05.2023 15:50 Відповісти
Дякувати Зевладі - в Україні є творіння кгб Білорусі і фсб росії додаток до смартфонів "ДІЯ"
показати весь коментар
28.04.2023 23:55 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 23:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 