Кабмін вніс зміни до порядку бронювання працівників від мобілізації

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, встановивши чіткі строки ухвалення рішення про бронювання.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами передбачено, що органи державної влади мають передати отримані від підприємств списки до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) для їх перевірки та погодження у строк не більше ніж 5 робочих днів.

Своєю чергою Генштаб СЗУ (СБУ або СЗР) мають погодити та подати ці списки Міністерству економіки у строк не більше ніж 10 робочих днів.

Після цього Мінекономіки має ухвалити рішення про бронювання військовозобовʼязаних у строк не більше ніж 5 робочих днів, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж 5 робочих днів мають зарахувати військовозобовʼязаного на спеціальний військовий облік.

Як повідомлялося, раніше українські IT-компанії нарікали на труднощі з оформленням бронювання військовозобов’язаних співробітників відповідно до нового порядку. Зокрема, найбільший в країні IT-роботодавець "ЕРАМ Україна" подав на розгляд списки за новим порядком ще у лютому, однак станом на середину квітня результатів не отримав.

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Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.