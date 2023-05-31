Schneider Electric представляє нове 3-фазне модульне джерело безперебійного живлення

Модульний конструктив з функцією Live Swap для побудови масштабованих, відмовостійких дата-центрів і критично важливих бізнес-додатків.

Основні особливості:

3-фазне модульне рішення безперебійного живлення на 50-250 кВт (400 В) з можливістю Live Swap заміни модулів в "гарячому" режимі.

Забезпечує найкращий у своєму класі захист живлення та оптимізацію капітальних інвестицій

Забезпечує масштабованість та резервування в компактному корпусі

Маркування Green Premium підтверджує екологічне лідерство Schneider Electric.

Schneider Electric™, світовий лідер цифрової трансформації в області енергоменеджменту та автоматизації, представляє Easy UPS 3-Phase Modular (3-фазне джерело безперебійного живлення). Це надійне джерело безперебійного живлення (ДБЖ) призначене для захисту критично важливих застосувань, пропонуючи перевірену функцію Live Swap (заміна в "гарячому" режимі для підвищення надійності та безпеки). Easy UPS 3-Phase Modular потужністю 50-250 кВт з масштабованою конфігурацією N+1 підтримує архітектуру EcoStruxureTM для віддаленого моніторингу та керування.

З можливістю масштабованості Easy UPS 3-Phase Modular дає змогу витрачати в міру зростання, дозволяючи оптимізувати капіталовкладення. Це частина портфоліо компанії Schneider Electric з екологічним маркуванням Green Premium, що підтверджує такі характеристики як енергоефективність, довговічність, можливість переробки та прозорість, щоб допомогти зменшити вплив на навколишнє середовище.

Крім того, ця система має переваги передових технологій: високоефективну компактну конструкцію, інтелектуальне керування батареями, моніторинг у реальному часі та можливість керування, що робить її одним із найбільш рентабельних та енергоефективних рішень джерел безперебійного живлення на ринку.

"Ми раді представити на ринку Easy UPS 3-Phase Modular", — зазначив Мустафа Деміркол, віцепрезидент із управління пропозиціями та маркетингу рішень для центрів обробки даних. "Цей продукт надає клієнтам сертифіковану функцію Live Swap, модульну конструкцію та непохитну надійність в оптимізованому інвестиційному пакеті. Його підключення забезпечує спокій, що робить його простим вибором для центрів обробки даних для комерційного і промислового застосування".

Забезпечення безперервності бізнесу – це просто

ДБЖ Easy UPS 3-Phase Modular дозволяє клієнтам знизити свої витрати завдяки оптимізованій моделі капітальних інвестицій. Крім того, заплановані простої значно скорочуються завдяки сертифікованій технології самодіагностування Live Swap, що підвищує надійність і доступність при компактних розмірах.

Джерело безперебійного живлення Easy UPS 3-Phase Modular легко зконфігурувати, налаштувати, встановити та обслуговувати, що уможливлює процес розширення без відключення навантаження. Easy UPS 3-Phase Modular є частиною портфеля продуктів Easy UPS 3-phase від Schneider Electric, які покликані задовольнити потреби клієнта та представленні в економічному ціновому сегменті.

Про компанію Schneider Electric

Мета Schneider — надати всім можливість максимально використовувати нашу енергію та ресурси, поєднувати прогрес і сталий розвиток для всіх.

Ми називаємо це Life Is On. Наша місія — бути вашим цифровим партнером для сталого розвитку та ефективності.

Ми здійснюємо цифрову трансформацію, інтегруючи провідні світові технологічні та енергетичні технології, продукти, засоби керування, програмне забезпечення та послуги, що підключають кінцеву точку до хмари, протягом усього життєвого циклу, забезпечуючи інтегроване управління компанією для будинків, центрів обробки даних, інфраструктури та промисловості. Ми є найбільш локальною з глобальних компаній.

Ми є прихильниками відкритих стандартів і екосистем партнерства, які пристрасно ставляться до наших спільних цінностей "Значущий цілі", "Включеності" та "Розширених можливостей".