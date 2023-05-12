Країни Євросоюзу погодили нові санкції проти "тіньового флоту" Росії, – ЗМІ

Представники усіх 27 країн-членів в рамках обговорення 11 пакету санкцій проти Росії погодили додаткові обмеження, спрямовані на протидію обходу санкцій проти російської нафти, яка досі потрапляє у ЄС морським шляхом.

Про це повідомляє Politio із посиланням на три джерела серед європейських дипломатів.

За словами співрозмовників видання, у Євросоюзі немає значного спротиву посиленню існуючих енергетичних санкцій, навіть з боку тих країн, які отримують вигоду від нелегального імпорту російської нафти.

"Звичайно, цей пакет відрізняється від інших, зосереджений на обході (запроваджених раніше санкцій, – ред.), і він матиме інший вплив, тому ми не поспішаємо, розглядаючи всі пропозиції. Але для нас посилення санцій не є головною проблемою – у нас немає червоних ліній щодо цього", – сказав дипломат ЄС з країни, яка залежала від енергоносіїв з Росії.

У сфері енергетики Єврокомісія запропонувала заборонити суднам, які таємно перевозять російську нафту, заходити до портів країн блоку. Ця заборона спрямована проти так званого "тіньового флоту" застарілих танкерів, які перевозять російську сиру після запровадження ембарго на її імпорт до ЄС морем.

Росія не має достатньо кораблів для транспортування нафти, тому змушена використовувати танкери третіх країн для перевезення нафти. За підрахунками S&P Global, велика частина цього флоту належить Греції. Деякі судна вимикають свої транспондери та GPS, щоб їх не виявили.

Нові санкції дозволять забороняти "доступ до портів і шлюзів Євросоюзу" для суден, які підозрюються у порушенні заборони на імпорт морської російської нафти та нафтопродуктів до ЄС та обмеження максимальної ціни шляхом перевалки нафти у морі з судна на судно. Аналогічні обмеження пропонується встановити, якщо судна вимикають транспондери, щоб приховати маршрут.

Ці заходи є частиною ширшого пакету санкцій, який має обмежити реекспорт європейської технологічної продукції до Росії через треті країни.

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Як повідомлялося, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні під час візиту до Києва заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торгівельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами "Великої сімки" (G7).



Вона додала, що ЄС припинить транзит через Росію більшої частини свого експорту, включно з високотехнологічною продукцією та деталями до літаків. Крім того, ЄС може включти до санкційного списку десятки нових компаній, зокрема з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.