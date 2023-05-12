СБУ провело обшуки у ІТ-компанії ImproveIT Solutions, вилучили робочі ноутбуки (оновлено)

Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ та Національна поліція 9 травня провели обшук у чернівецькому офісі української компанії ImproveIT Solutions.

Про це повідомили у "Львівському IT Кластері", до якого входить компанія.

Там стверджують, що обшуки відбулися на підставі звинувачень, що не мають жодного стосунку до IT-компанії, її діяльності чи її працівників.

"Ухвала суду щодо процесуальних дій стосувалася адреси адміністративної будівлі, де орендує офіс компанія. Під час обшуку правоохоронці вилучили обладнання – робочі ноутбуки, що унеможливлює подальше виконання окремих бізнес-проєктів через відсутність доступу до даних, які були збережені на вилучених пристроях", – зазначається у повідомленні.

У самій компанії ImproveIT Solutions уточнили, що підставою для вилучення техніки правоохоронці назвали наявність встановленого спеціалізованого девелоперського програмного забезпечення (Android Studio) та стандартного "терміналу" Mac OS.

"Втім, ця IDE, призначена для роботи з платформою Android, є загальнопоширеною, загальнодоступною для розробників та не належить до шкідливого чи небезпечного програмного забезпечення. Такі заяви очевидно позбавлені будь-якої логіки і юридичного підґрунтя", – наголошують у компанії.

Там додали, що наразі компанія продовжує працювати, проте вилучення комп'ютерів ускладнило виконання окремих бізнес-проєктів через відсутність доступу до даних, які були збережені на вилучених пристроях.

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ImproveIT Solutions – це компанія, що надає комплексні послуги з розробки програмного забезпечення, створює вражаючі цифрові продукти і потужні команди інженерів для технологічних корпорацій і стартапів.

З 2016 року ImproveIT Solutions розробляє програмні продукти та створює виділені команди розробників в Україні для 50+ клієнтів з усього світу. Центри розробки знаходяться в Чернівцях та Львові. Засновниками компанії є Віталій Вершинін та Тарас Чорний.

"Львівський ІТ Кластер" зазначає, що троє спеціалістів ImproveIT Solutions та співзасновник компанії Тарас Чорний добровільно пішли захищати нашу державу від російського загарбника.