Нацбанк анулював ліцензії компанії, що страхувала бізнес від перевірок правоохоронців

Національний банк анулював ТДВ "СК "Спейр" усі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Відповідне рішення правління Нацбанку ухвалило 11 травня, воно набуває чинності з 12 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що у лютому-березні цього року НБУ провів позапланову інспекційну перевірку цієї компанії. За її результатами встановлено повторне порушення ліцензійних умов – страховик не дотримується обов’язкових нормативів.

Як нагадує регулятор, у вересні минулого року до "Спейр" вже було застосовано захід впливу за аналогічні порушення ліцензійних умов.

"Виявлення факту повторного порушення надавачем фінансових послуг ліцензійних умов є підставою для ухвалення рішення про анулювання ліцензій. Це передбачено вимогами законодавства України", – йдеться у повідомленні.

Бенефіціаром компанії у державному реєстрі вказана Світлана Дутчак.

За даними на її сайті, "Страхова компанія SPARE" працює на вітчизняному ринку з 2016 року і пропонувала бізнесу страхування від можливих збитків внаслідок позапланових перевірок правоохоронних органів.