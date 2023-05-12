ЄБА знайшла в Україні 117 проєктів для інвестицій на $1,8 мільярда

Наразі на Інвестиційній карті України вже опубліковано 117 проєктів – 55 від бізнесу (47%) та 62 проєкти від муніципалітетів (53%). Загальний інвестиційний потенціал всіх проєктів складає близько $1,8 млрд.

Інвестиційну карту в розрізі регіонів України, представлена Європейською Бізнес Асоціацією спільно з Global Business for Ukraine та Ukraine Invest, запустили, аби представити конкретні інвестиційні можливості та проєкти й таким чином сприяти залученню інвестицій в країну.

Серед регіонів за кількістю лідирують Кіровоградська (30 проєктів), Дніпропетровська (28 проєктів) та Одеська (20 проєктів) області.

Загалом проєкти представляють 14 індустрій – транспорт та логістика, сільське господарство, будівництво, харчова та переробна промисловість, розвиток та навчання, паливо та енергетика, охорона здоров’я, адміністративне та допоміжне обслуговування, важка промисловість, легка промисловість, туризм, поводження з відходами, видобування, індустріальні парки.

"Ми зараз багато спілкуємось з міжнародним бізнесом. І бачимо інтерес до України. Звісно, є і певна пересторога, що зрозуміти можна, адже безпекова ситуація в країні є дуже гострим питанням. Тим не менше, для зацікавлених ця карта є корисним практичним інструментом", – заявила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко.

Проєкти на карті можна відсортувати за регіоном чи індустрією. Опис кожного проєкту містить відомості про його ініціатора, статус, локацію, інвестиційну можливість, суму інвестицій та деталі щодо цілей та термінів реалізації. Крім того, карта містить інформацію про кожен регіон України – розмір, населення, оподаткування, освітні заклади, природні ресурси, розвинені галузі тощо.