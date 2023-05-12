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Новини
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Шмигаль анонсував пільгові кредити для власників пошкоджених ТЕС

тес,бурштинська

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 травня, вніс зміни до програми пільгового кредитування "5-7-9%", поширивши її на власників ТЕС та ТЕЦ, що постраждали від дій російських окупаційних військ.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Ухвалюємо рішення про розширення програми пільгового кредитування "5-7-9%". Тепер нею зможуть скористуватися ТЕЦ та ТЕС, аби відновити пошкоджене через бойові дії обладнання", – повідомив голова уряду.

Найбільший оператор ТЕС в Україні – енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у 2023 році планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх ТЕС. Компанія оцінювала прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів на своїх електростанціях у 6 млрд грн.

Як повідомлялося, видатки державного бюджету на компенсацію ставок за кредитами для бізнесу за програмою "5-7-9%" у 2022 році зросли до 9 мільярдів гривень замість запланованих 3 млрд грн.

У держбюджеті на 2023 рік на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" передбачено понад 16 млрд гривень.

Автор: 

Кабмін (7745) кредит (3280) пільги (273) ДТЕК (1359) Шмигаль Денис (1485)


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Ахмєтов вельми вдячний, мабуть. Не доведеться витрачати багато вкрадених у українців грошей, натомість можна буде ще вкрасти мільярдиків.
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12.05.2023 16:40 Відповісти
саме для цього і була вигадана корупційна схема 579)))для своїх є гроші для інших бери кредит під 40%
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12.05.2023 16:53 Відповісти
То це буде привід отримати дешевий кредит, підняти тарифи, а потім, після перемоги отримати репеарації. А ще, на підтримку енергосектора, країни та різні установи заходу надавали чималу допомогу у дар. Оце поперло рудому знову.
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12.05.2023 17:11 Відповісти
шмигаль бедет сидеть в одной тюряге с каннибалом ахметовым
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12.05.2023 17:25 Відповісти

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