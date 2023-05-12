Шмигаль анонсував пільгові кредити для власників пошкоджених ТЕС

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 травня, вніс зміни до програми пільгового кредитування "5-7-9%", поширивши її на власників ТЕС та ТЕЦ, що постраждали від дій російських окупаційних військ.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Ухвалюємо рішення про розширення програми пільгового кредитування "5-7-9%". Тепер нею зможуть скористуватися ТЕЦ та ТЕС, аби відновити пошкоджене через бойові дії обладнання", – повідомив голова уряду.

Найбільший оператор ТЕС в Україні – енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у 2023 році планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх ТЕС. Компанія оцінювала прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів на своїх електростанціях у 6 млрд грн.

Як повідомлялося, видатки державного бюджету на компенсацію ставок за кредитами для бізнесу за програмою "5-7-9%" у 2022 році зросли до 9 мільярдів гривень замість запланованих 3 млрд грн.

У держбюджеті на 2023 рік на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" передбачено понад 16 млрд гривень.