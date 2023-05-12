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Новини
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Кабмін обмежив розмір компенсації на ремонт житла за програмою "єВідновлення" (оновлено)

євідновлення

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 травня, вніс зміни до Порядку надання допомоги за пошкоджене майно через систему "єВідновлення", встановивши максимальну суму компенсації на рівні 200 тисяч гривень за один об’єкт.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Внесено, з метою залучення міжнародної фінансової допомоги, зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення". Передбачено, що розмір компенсації за один пошкоджений обʼєкт не може бути більший, ніж 200 тис. гривень", – написав Мельничук.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії, становитиме до 200 тисяч гривень. Їх можна витратити на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг. Він додав, що в уряді ще працюють над питанням надання компенсацій для родин, які зробили ремонт своїми силами.

У пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури уточнили, що максимальна сума компенсації встановлена для громадян, чиє житло отримало незначні пошкодження. Однак суму збитків встановлюватиме спеціальна комісія.

Уряд також уточнив порядок розрахунку розміру допомоги такою комісією, створеною при органі місцевого самоврядування. Зокрема, послідовність роботи комісії наступна:

  • спочатку комісія визначає обсяг пошкоджень житла за даними акта комісійного обстеження, відповідно до затвердженого урядом Порядку;
  • після цього комісія заповнює чек-лист з визначення розміру допомоги для відновлення пошкодженого житла; Комісія має ознайомити заявника з обсягами пошкоджень, які вона вносить в чек-лист;
  • комісія фотографує пошкодження, які свідчать про характер та обсяг руйнувань, та завантажує їх в Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна.

Читайте також: За перший день роботи "єВідновлення" українці подати 3 тисячі заяв на виплату компенсацій

Як повідомлялося, 10 квітня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення".

У межах програми всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись можливістю для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Водночас у перший день роботи послуги через велику кільксть заявок система була перевантажена та працювала зі збоями.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.

Автор: 

житло (574) Кабмін (7745) компенсації (330) Шмигаль Денис (1485) відновлення (346)


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Топ коментарі
+22
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12.05.2023 17:25
+15
А для жителів Бахмута або Мар'їнки? Там ремонт вже не допоможе
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12.05.2023 16:47
+14
Ну то хай за ці "максимальні" 5000$ спробують зробити ремонт спаленого будинку, враховуючи що треба не тільки матеріали, але й робочим грошей насипати.
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12.05.2023 18:58
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Та і 20 000 гривен було б достатньо !
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12.05.2023 16:19 Відповісти
То занадто,зменчіть на два нулі.
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12.05.2023 18:02 Відповісти
головне що раші виставляють за все і по максимуму
ну а люди, які жили в класних будинках чи квартирах на ці гроші можна купити гнилого рефрижератора і жити в ньому, ще й на туалет останеться
а як що по правді то компенсація меньша місячної зарплати депутата
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15.05.2023 08:05 Відповісти
ого дякуємо!! зробили разом, фантастіка)
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12.05.2023 16:24 Відповісти
А для жителів Бахмута або Мар'їнки? Там ремонт вже не допоможе
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12.05.2023 16:47 Відповісти
миколаївські та херсонські села також...
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12.05.2023 20:39 Відповісти
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12.05.2023 17:25 Відповісти
Просто ******.
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12.05.2023 17:50 Відповісти
Ну то хай за ці "максимальні" 5000$ спробують зробити ремонт спаленого будинку, враховуючи що треба не тільки матеріали, але й робочим грошей насипати.
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12.05.2023 18:58 Відповісти
У пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури уточнили, що максимальна сума компенсації встановлена для громадян, чиє житло отримало незначні пошкодження. --------також читаєте тільки заголовки?
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12.05.2023 21:56 Відповісти
"Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень". Тобто, стіни є, але всередині пожежа знищила все - відновленню ж підлягає, чи вже ні, будинок зносимо, будуємо новий? Отож. Як я і казав, на тобі українець 5к, ремонтуй свій будинок, купляй меблі, решту задонать Притулі.
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12.05.2023 22:53 Відповісти
🤣😂😅
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12.05.2023 19:22 Відповісти
Ну щоб всім було зрозуміло, це десь пол даху , мойого будинку, і це тільки стоимость фінської металочерепиці , а ще є балки, та інше , що при вилученні снаряду усе згорить . Идиоты.
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12.05.2023 19:34 Відповісти
Сприймайте це філософськи, як частину загальноукраїнського щеплення від зеленого вірусу популізму. Гірше ж не буде - епоха бідності скінчилася.
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12.05.2023 22:55 Відповісти
Бггг, а то б при Потрошенко було б інакше
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14.05.2023 15:46 Відповісти
...
Невже ви не розумієте простих речей..
...
Видадуть по 200 тисяч , а потім поставлять спереду одиничку
..
і спишуть . 1 200 000 гр.
...
Депутатам та чиновникам на містах теж треба щось урвати..
..
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12.05.2023 22:43 Відповісти
"єВідновлення" не успев начать работать накрылась "єМіднимТазом"...
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13.05.2023 14:28 Відповісти
єВідновлення -- ниєВідновлення... "кручу верчу запутать хочу" (З)
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14.05.2023 18:02 Відповісти
Зате на ремонт доріг і будування розв'язок виділяють на всі 120% від потреб.

Це людям не на часі, а інвесторам і підрядникам від влади дуже на часі🤮
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15.05.2023 09:00 Відповісти

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