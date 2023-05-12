Кабмін обмежив розмір компенсації на ремонт житла за програмою "єВідновлення" (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 травня, вніс зміни до Порядку надання допомоги за пошкоджене майно через систему "єВідновлення", встановивши максимальну суму компенсації на рівні 200 тисяч гривень за один об’єкт.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Внесено, з метою залучення міжнародної фінансової допомоги, зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення". Передбачено, що розмір компенсації за один пошкоджений обʼєкт не може бути більший, ніж 200 тис. гривень", – написав Мельничук.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії, становитиме до 200 тисяч гривень. Їх можна витратити на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг. Він додав, що в уряді ще працюють над питанням надання компенсацій для родин, які зробили ремонт своїми силами.

У пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури уточнили, що максимальна сума компенсації встановлена для громадян, чиє житло отримало незначні пошкодження. Однак суму збитків встановлюватиме спеціальна комісія.

Уряд також уточнив порядок розрахунку розміру допомоги такою комісією, створеною при органі місцевого самоврядування. Зокрема, послідовність роботи комісії наступна:

спочатку комісія визначає обсяг пошкоджень житла за даними акта комісійного обстеження, відповідно до затвердженого урядом Порядку;

після цього комісія заповнює чек-лист з визначення розміру допомоги для відновлення пошкодженого житла; Комісія має ознайомити заявника з обсягами пошкоджень, які вона вносить в чек-лист;

комісія фотографує пошкодження, які свідчать про характер та обсяг руйнувань, та завантажує їх в Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна.

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Як повідомлялося, 10 квітня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення".

У межах програми всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись можливістю для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Водночас у перший день роботи послуги через велику кільксть заявок система була перевантажена та працювала зі збоями.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.