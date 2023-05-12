Кабмін дозволив співробітникам Бюро економічної безпеки встановлювати "мигалки" на авто

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 травня, вніс Бюро економічної безпеки (БЕБ) до переліку установ, яким дозволено використовувати спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої на транспортних засобах.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Внесено зміни до постанови Кабміну від 22 березня 2017 року N176 "Питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах". Включено Бюро економічної безпеки України до установ, які мають право використовувати на транспортних засобах спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом МВС", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, у квітні 2019 року президент Володимир Зеленський скасував підписаний Віктором Ющенком указ №567 від 30 березня 2005 року, який обмежував використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах.

Скасованим указом було встановлено, що спеціальні світлові сигнальні пристрої синього кольору та звукові сигнальні пристрої можуть встановлюватися виключно на службових транспортних засобах, що використовуються для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а також міліції, СБУ, швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та низки інших.