Індія зекономила $5 мільярдів на закупівлі дешевої нафти з Росії

Індія заощадила $5 млрд на імпорті нафти 2022 року через збільшення закупівель російської нафти зі знижками у 10 разів.

Як свідчать дані індійського державного банку Bank of Baroda, частка імпорту російської нафти зросла з 2% від загального обсягу купленої Індією нафти за кордоном 2021 року до 20% 2022 року, передає enkorr.

"Це відбувається тієї миті, коли західні країни скорочують імпорт енергоносіїв із Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Росія продавала енергоресурси зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі", – зазначається у публікації ВВС.

Торік тонна сирої російської нафти для Індії коштувала в середньому на $89 дешевше за середню ціну на нафту на світовому ринку.

Збільшення закупівель російської нафти індійська влада виправдовує тим, що країна дуже залежить від імпорту енергоресурсів і не може собі дозволити купувати їх за високою ціною. Міністр закордонних справ країни Субраманіям Джайшанкар ще наприкінці минулого року заявляв, що Індія продовжуватиме купувати російську нафту, бо для неї так вигідніше.

При цьому Джайшанкар наголошував, що з початку повномасштабної війни в Україні Європа імпортувала з Росії в шість разів більше енергоносіїв, ніж Індія.

На думку опитаних ВВС аналітиків, Індія не змінить своєї позиції щодо імпорту російської нафти.

Вона додала, що індійські нафтопереробні заводи продовжуватимуть максимізувати свій прибуток доти, доки це можливо.