Путін доручив зупинити масовий виїзд росіян за кордон
Російський президент Владімір Путін підписав указ про внесення змін до концепції міграційної політики на 2019-2025 роки, доповнивши її пунктом про те, що влада має створити фінансові, соціальні "та інші механізми збереження людського капіталу та зниження відтоку населення" Росії.
Згідно з документом, Путін визнає, що у 2022 році збільшився міграційний відтік населення з Росії, однак це пояснюється "впливом соціально-економічних умов", зауважує російське інформагентство РБК.
Концепцію також доповнено пунктом, в якому йдеться про необхідність "створення умов для повернення, у тому числі з-за кордону", мешканців окупованих Росією районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
За даними Росстату, із січня по вересень 2022 року з Росії виїхали 419 тис. осіб, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року (202 тис.). Найбільше росіян за цей період виїхали до України (79,6 тис.), Таджикистану (58,4 тис.), Вірменії (49 тис.), Киргизстану (43,6 тис.), Казахстану (40,7 тис.). та Узбекистан (38,6 тис.).
Незабаром після публікації цих даних, 21 вересня 2022 року, Путін оголосив в Росії мобілізацію. Після її запровадження на кордонах з Грузією, Казахстаном та Фінляндією утворилися автомобільні пробки.
Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Насралі такую страну обратно", тепер ще й залізна завіса вертається?
Ото вата від радості аж обпісяється.
Юр'їв день - це був один день в році, коли кріпак міг перейти до іншого пана,
проте цю традицію згодом скасували.
До речі, куди британці могли втікати з відкритими кордонами? У океан? Чи у окуповану францію?
а що буде із цим паханом ?
...
Невже за нього забули ?
...
ніхто не хоче подарувати йому "сувенірчик" . погруддя наприклад чи "поголовя."
...
что тама с **@лом, рабсіяне?
50 tsd x 12 month = 600 tsd/a .
+ 700 tsd = 1.3 mio/a .
But I have a number of 2.8 mio
people leaving Ukraine for Ruzzia in year 2022,
and formerly 1.8 mio in year 2014/2015 .
(Swedish sources)
Georgia is not mentioned,
many people in Ruzzia went to Georgia,
at least not some neglecting number.
що за х...я ?
...
you either write so that we understand, or sit in silence..
....
then "все уедут"
endif
if (закрыть границы)
then
пойдут на баррикады
свергнут хйло
else /// ничего делать
никого не осталось
endif
Это печально....
Ілля Клебанов - в Ізраїлі,
Альфред Кох - в Німеччині,
Аркадій Дворкович - в США,
Олександр Хлопонін - в Ізраїлі,
Яків Уринсон - в Ізраїлі,
Максим Акімов - в Ізраїлі,
Анатолій Чубайс - в Італії,
Андрій Кудрін - в Ізраїлі,
Ольга Голодець - в Італії,
Віктор Христенко - в Іспанії,
Ігор Шувалов - в Австрії та Швейцарії.
Нинішні мріють про одне - зняття санкцій і тихе розповзання з награбованим на Захід.