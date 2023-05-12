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Путін доручив зупинити масовий виїзд росіян за кордон

путін

Російський президент Владімір Путін підписав указ про внесення змін до концепції міграційної політики на 2019-2025 роки, доповнивши її пунктом про те, що влада має створити фінансові, соціальні "та інші механізми збереження людського капіталу та зниження відтоку населення" Росії.

Згідно з документом, Путін визнає, що у 2022 році збільшився міграційний відтік населення з Росії, однак це пояснюється "впливом соціально-економічних умов", зауважує російське інформагентство РБК.

Концепцію також доповнено пунктом, в якому йдеться про необхідність "створення умов для повернення, у тому числі з-за кордону", мешканців окупованих Росією районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

За даними Росстату, із січня по вересень 2022 року з Росії виїхали 419 тис. осіб, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року (202 тис.). Найбільше росіян за цей період виїхали до України (79,6 тис.), Таджикистану (58,4 тис.), Вірменії (49 тис.), Киргизстану (43,6 тис.), Казахстану (40,7 тис.). та Узбекистан (38,6 тис.).

Незабаром після публікації цих даних, 21 вересня 2022 року, Путін оголосив в Росії мобілізацію. Після її запровадження на кордонах з Грузією, Казахстаном та Фінляндією утворилися автомобільні пробки.

Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.

Автор: 

путін володимир (1053) росія (14183) населення (71) мобілізація (468)


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Топ коментарі
+35
ахаха.
"Насралі такую страну обратно", тепер ще й залізна завіса вертається?
Ото вата від радості аж обпісяється.
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12.05.2023 16:48
+26
Та чого це він? Усьо ж ідьоть по плану
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12.05.2023 16:43
+13
Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
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12.05.2023 16:46
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Та чого це він? Усьо ж ідьоть по плану
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12.05.2023 16:43 Відповісти
не вышло в очередной раз решить демографической кризис за счет геноцида украинцев
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12.05.2023 20:32 Відповісти
може в тому плані 150-тим пунктом було "відновити залізний занавес"?!
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13.05.2023 13:09 Відповісти
***** Путлерастовіч , ЗДОХНИ старий педофіл 🤬💩😈! КУВАЛДОЙ ПО ТВОЕЙ плешивой башке і БОТОКСНОЙ РОЖЕ ! Размечталось о Херсонской , Запорожской , Донецкой ~…
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14.05.2023 18:12 Відповісти
Гойда.😄
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15.05.2023 10:08 Відповісти
Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
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12.05.2023 16:46 Відповісти
У этого УШЛЕПКА, что вместо головы ЖОПА ????
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12.05.2023 16:46 Відповісти
Там замість усього цього ушльопка ЖОПА...
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12.05.2023 16:57 Відповісти
Він весь - суцільна срака.
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13.05.2023 07:19 Відповісти
Осьминог?? И руки из жопы.. И ноги из жопы.. И голова.. Одна сплошная жопа!!
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14.05.2023 16:13 Відповісти
Да вот тоже никак не могу понять откуда он это сказал...
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12.05.2023 18:25 Відповісти
***** -- зробив краіну -- ізгоя .
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12.05.2023 16:47 Відповісти
Щось я не розумію. Ви що, не схвалюєте ці дії *****? Особисто я не схвалюю тільки чотири рішення ***** за 20 років - напасти на Україну в 2014 році і в 2022 році, напасти на сирію та грузію. Все інше ***** робить виключно на користь України - фактично знищує засрашку.
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14.05.2023 08:53 Відповісти
Рюськии мір роспоросюється -- хаи там дубасяться - квадратні проти круглих .
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14.05.2023 09:12 Відповісти
ахаха.
"Насралі такую страну обратно", тепер ще й залізна завіса вертається?
Ото вата від радості аж обпісяється.
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12.05.2023 16:48 Відповісти
«Ось тобі, бабусю, і Юр'їв день»
Юр'їв день - це був один день в році, коли кріпак міг перейти до іншого пана,
проте цю традицію згодом скасували.
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12.05.2023 16:48 Відповісти
А чому ти не пан? Чому ти сам собі не ґазда? Хтось тобі винен?
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13.05.2023 14:35 Відповісти
Імбіцил, а що тобі заважає працювати віддалено на німецького пана? Відсутність мізків?!
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14.05.2023 09:33 Відповісти
Диванний цензорний експерт, я будівельник. Як я можу працювати дистанційно? Де ви такі ідіоти беретесь?
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14.05.2023 13:46 Відповісти
Ідіот, поки ти тут.
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14.05.2023 14:28 Відповісти
Ахах! Більш за все кацапів виїхало до України... Майже 200 тисяч вже закінчили подорож та гниють у канавах. Пуйло доручив створити умови, щоб повернулися до мордору. Віддай наказ шойзі, щоб забиралися геть з України, ось і всі умови, карлику!
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12.05.2023 16:50 Відповісти
А шо такое?! БЯгуть із кацапсячого рая?...
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12.05.2023 16:54 Відповісти
Виїзд росіян зупинись, ать-два!
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12.05.2023 16:57 Відповісти
Почекайте, а як це росіяни у 2022 році могли виїхати до України? На танку? Чи у вільний легіон через треті країни?
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12.05.2023 16:58 Відповісти
То пуйло мабудь рахує людей з областей які дума включила до мордору, та що виїхали звідти до інших областей...
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12.05.2023 17:02 Відповісти
Ой, а шож такоє, а?
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12.05.2023 16:58 Відповісти
...це в тому сенсі - вони ще не починали
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12.05.2023 17:11 Відповісти
Мишоловка закривається.
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12.05.2023 17:24 Відповісти
так можна ж просто заборонити чоловікам виїзд, нє?
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12.05.2023 17:33 Відповісти
В нас Чудово спрацювало а на росії до такої зерні не дійдуть ніяк...
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13.05.2023 03:46 Відповісти
Дуже незручна тема для місцевих цензорних "патріотів". ***** з великим запізненням копіює те, що наша зелена влада зробила вже давним- давно.
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13.05.2023 12:58 Відповісти
Тобі в школі потрібно було вчити новітню історію, а не бухати! Тоді б таку хєрню не писав би. Самі демократичні країни світу у 20 столітті проводили мобілізацію - це Британія і США. Тому не треба тут розганяти кацапське іпсо про північну корею і про закриті кордони. Кордон в парашию ніхто не закривав - вали туди.
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14.05.2023 09:32 Відповісти
Ану скажи диванний любитель історії, які країни закрили кордони для чоловіків під час другої світової війни? Але ти ж не скажеш, бо немає що сказати
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14.05.2023 13:44 Відповісти
Під час другої світової війни, країни закривали свої кордони для біженців з інших країн, а не відкривали як зараз. США, приміром, не пустили до себе корабель з жидами, які тікали від холокосту. Тому твоє порівняння зовсім не в тєму. Тому вчи історію.
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14.05.2023 14:24 Відповісти
Тобто для своїх громадян кордони не закривали на виїзд! Кордони закриті були тільки в СССР, КНДР і тепер Україні
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14.05.2023 14:44 Відповісти
Кордон на сході відкритий, його ніхто не закривав - писдуй на свою істєрічєскую родіну - в парашию. Там і паржош з величі свого прєZідєнта, якого ти обрав по пріколу.
До речі, куди британці могли втікати з відкритими кордонами? У океан? Чи у окуповану францію?
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14.05.2023 15:59 Відповісти
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12.05.2023 18:41 Відповісти
----
а що буде із цим паханом ?
...
Невже за нього забули ?
...
ніхто не хоче подарувати йому "сувенірчик" . погруддя наприклад чи "поголовя."
...
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12.05.2023 23:12 Відповісти
ну от, для фом неверующіх..
что тама с **@лом, рабсіяне?
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12.05.2023 18:53 Відповісти
Метро-Мордор!,,Храштанє каСаби!,АстАрожно двєрі закриваются!,),Слєдующая АстАновка--Гулаг!),,Ласкаво просимо!,),
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12.05.2023 19:58 Відповісти
Всіх расєян в Європі посадити в товарні вагони та відправити назад в "радную гавань"
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12.05.2023 20:03 Відповісти
Пуйло може створити соціальні умови тільки в тайожних таборах.
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12.05.2023 20:33 Відповісти
Путин ещё тупее, чем казался.
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12.05.2023 21:35 Відповісти
да, но, как говорится, - это не его проблемы. и это также означает что "договорняки" не получатся. хотя, конечно, кое-каким "западным партнерам" очень хочется.
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12.05.2023 23:04 Відповісти
400'000 / 8 month = 50'000/month.

50 tsd x 12 month = 600 tsd/a .

+ 700 tsd = 1.3 mio/a .

But I have a number of 2.8 mio
people leaving Ukraine for Ruzzia in year 2022,
and formerly 1.8 mio in year 2014/2015 .
(Swedish sources)

Georgia is not mentioned,
many people in Ruzzia went to Georgia,
at least not some neglecting number.
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12.05.2023 22:13 Відповісти
...
що за х...я ?
...
you either write so that we understand, or sit in silence..
....
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12.05.2023 23:15 Відповісти
тут тих "втікачів" до біса і не відомо що в них в голові
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13.05.2023 01:08 Відповісти
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13.05.2023 08:19 Відповісти
Підписав указ по нарощуванню темпів виробництва колючого дроту?
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13.05.2023 12:22 Відповісти
А чи не викликаний указ майбутньою втечею "исконно русского человека" з окупованих х.... територій ? І все під соусом повернення. в 1939.1940 роках за домовленністю з Сталіним Гітлер повертав німців із Західної України та Зах Білорусі, Прибалтики А так указ є, ФСБ буде пропускати.Зрозуміло , що ця маса буде повернута на території народження своїх предків. В Чувашію, Мордву на берега річок Енісей,Іртиш, на Алтай, на береги моря братів лаптевих......
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13.05.2023 13:56 Відповісти
братів лаптеногових...
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13.05.2023 17:16 Відповісти
путін, *******, іді к йбєнєй матєрі. пєдофіл йбаний.
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13.05.2023 16:17 Відповісти
if (открыть границы)
then "все уедут"
endif
if (закрыть границы)
then
пойдут на баррикады
свергнут хйло
else /// ничего делать
никого не осталось
endif

Это печально....
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13.05.2023 16:47 Відповісти
Приковать к станку. Каждого!
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13.05.2023 17:15 Відповісти
Колишні віце-прем'єри РФ живут в:

Ілля Клебанов - в Ізраїлі,

Альфред Кох - в Німеччині,

Аркадій Дворкович - в США,

Олександр Хлопонін - в Ізраїлі,

Яків Уринсон - в Ізраїлі,

Максим Акімов - в Ізраїлі,

Анатолій Чубайс - в Італії,

Андрій Кудрін - в Ізраїлі,

Ольга Голодець - в Італії,

Віктор Христенко - в Іспанії,

Ігор Шувалов - в Австрії та Швейцарії.

Нинішні мріють про одне - зняття санкцій і тихе розповзання з награбованим на Захід.
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13.05.2023 22:58 Відповісти
гм, тенденція аднако...
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14.05.2023 09:43 Відповісти
І це правильно. Цього лайна і так досить по всьому світу.
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14.05.2023 18:22 Відповісти
Правильно! Немає чого свинособакам робити в поза межами скотопомийки.
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14.05.2023 21:38 Відповісти
*****, а ти побільше війнушек влаштовуй, то і взагалі самі "баби" залишаться. Бо кацапські чоловіки половина втече, а інша половина здобрюватиме українські землі.
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15.05.2023 10:36 Відповісти
шо так?) хіба то було нє па плану...?)
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15.05.2023 12:01 Відповісти

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