Путін доручив зупинити масовий виїзд росіян за кордон

Російський президент Владімір Путін підписав указ про внесення змін до концепції міграційної політики на 2019-2025 роки, доповнивши її пунктом про те, що влада має створити фінансові, соціальні "та інші механізми збереження людського капіталу та зниження відтоку населення" Росії.

Згідно з документом, Путін визнає, що у 2022 році збільшився міграційний відтік населення з Росії, однак це пояснюється "впливом соціально-економічних умов", зауважує російське інформагентство РБК.

Концепцію також доповнено пунктом, в якому йдеться про необхідність "створення умов для повернення, у тому числі з-за кордону", мешканців окупованих Росією районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

За даними Росстату, із січня по вересень 2022 року з Росії виїхали 419 тис. осіб, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року (202 тис.). Найбільше росіян за цей період виїхали до України (79,6 тис.), Таджикистану (58,4 тис.), Вірменії (49 тис.), Киргизстану (43,6 тис.), Казахстану (40,7 тис.). та Узбекистан (38,6 тис.).

Незабаром після публікації цих даних, 21 вересня 2022 року, Путін оголосив в Росії мобілізацію. Після її запровадження на кордонах з Грузією, Казахстаном та Фінляндією утворилися автомобільні пробки.

Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.